Το καρπούζι και το πεπόνι είναι συνώνυμα του ελληνικού καλοκαιριού. Ωστόσο, αρκετοί τα καταναλώνουν με επιφύλαξη, θεωρώντας ότι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυσικά σάκχαρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Τι ισχύει τελικά; Και ποιο από τα δύο αποτελεί καλύτερη επιλογή για όσους προσέχουν το σάκχαρό τους;

Σύμφωνα με διαιτολόγους, η απάντηση είναι αρνητική. Αν και και τα δύο φρούτα περιέχουν φυσικά σάκχαρα και υδατάνθρακες, η επίδρασή τους στο σάκχαρο, όταν καταναλώνονται στις συνιστώμενες ποσότητες, είναι συνήθως μικρότερη από ό,τι πιστεύουν πολλοί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αρκεί να εξετάζει κανείς μόνο τον γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία μια τροφή αυξάνει το σάκχαρο. Εξίσου σημαντικό είναι το γλυκαιμικό φορτίο, το οποίο λαμβάνει υπόψη και την ποσότητα των υδατανθράκων που περιέχει μια συνηθισμένη μερίδα. Επειδή τόσο το καρπούζι όσο και το πεπόνι αποτελούνται σε ποσοστό άνω του 90% από νερό και περιέχουν σχετικά λίγους υδατάνθρακες ανά φλιτζάνι, το γλυκαιμικό τους φορτίο παραμένει χαμηλό.

Το πεπόνι φαίνεται να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, καθώς περιέχει ελαφρώς περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες επιβραδύνουν την πέψη και συμβάλλουν σε πιο σταδιακή αύξηση του σακχάρου. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διαφορά αυτή είναι μικρή και έχει πολύ μικρότερη σημασία από τη συνολική ποσότητα που καταναλώνεται και από το τι συνοδεύει το φρούτο.

Πέρα από την περιεκτικότητά τους σε νερό, και τα δύο φρούτα προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Το καρπούζι είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε λυκοπένιο, το αντιοξειδωτικό που του χαρίζει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και έχει συνδεθεί, σε ορισμένες μελέτες, με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και πιθανή βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Αντίστοιχα, το πεπόνι αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερο μεταβολισμό της γλυκόζης στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Οι ειδικοί συνιστούν να συνοδεύονται τα δύο φρούτα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη ή υγιεινά λιπαρά, όπως στραγγιστό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή τυρί κότατζ. Ο συνδυασμός αυτός επιβραδύνει την πέψη και βοηθά στη σταθερότερη αύξηση του σακχάρου μετά το γεύμα.

Το σημαντικότερο, όμως, μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλείει κανείς το καρπούζι ή το πεπόνι από τη διατροφή του εξαιτίας της φυσικής τους γλυκύτητας. Αντίθετα, όταν καταναλώνονται με μέτρο και στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής, μπορούν να αποτελέσουν μια δροσιστική και θρεπτική επιλογή ακόμη και για όσους προσέχουν τα επίπεδα του σακχάρου τους.

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