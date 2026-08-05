Παραδόθηκε στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Εμμανουήλ Θεοδώρου, το πόρισμα του Ταξίαρχου Σάββα Στεφάνου, αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 27 Ιουλίου μετά από εκπαιδευτική δραστηριότητα της Εθνικής Φρουράς και είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί και να απειλήσει τις κοινότητες Αγία Άννα και Ψευδά.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς θα μελετήσει το περιεχόμενο του πορίσματος και, μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, θα το παρουσιάσει στον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο στο πόρισμα εντοπίζονται ευθύνες σε ανώτερα στελέχη, ως προς την απόφαση για την διενέργεια της άσκησης σε περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, το πόρισμα λαμβάνει υπόψη και τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη μέρα, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται ότι ο βαθμός του Ταξίαρχου που φέρει ο ερευνών αξιωματικός, Σάββας Στεφάνου, δεν περιορίζει την αρμοδιότητά του ως προς την καταγραφή ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών. Ως εκ τούτου, εφόσον από το αποδεικτικό υλικό προκύψουν ευθύνες σε βάρος Ανωτέρων του, δύναται να τις περιλάβει κανονικά στο πόρισμά του.

Όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, το ΓΕΕΦ, είχε δώσει την έγκριση του για την διεξαγωγή της άσκησης. Στο επίκεντρό πάντως, αναμένεται ότι θα είναι το 70ο Τάγμα Μηχανικού, το οποίο πραγματοποίησε την άσκηση στην παρουσία τριών Αμερικανών στρατιωτικών, μέσα στα πλαίσια πιστοποίησης του τάγματος, ότι έχει την ικανότητα να καταστρέφει με συγκεκριμένο τρόπο τα συγκεκριμένα πυρομαχικά. Ο ερευνών αξιωματικός έλαβε την περασμένη εβδομάδα μεγάλο αριθμό καταθέσεων και ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα.

Σε πολιτικό επίπεδο, ωστόσο, το θέμα θα απασχολήσει και την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, η οποία πιθανό να καλέσει στη συνεδρία της και τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα. Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η βουλεύτρια Λευκωσίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, υπέβαλαν πρόταση στην Επιτροπή, για εξέταση με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, των συνθηκών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.