Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο είναι δίπλα σας και στις αναλήψεις μετρητών

Η καθημερινή τραπεζική πρέπει να ακολουθεί τον πελάτη εκεί όπου βρίσκεται. Στο σπίτι, στη δουλειά, στις μετακινήσεις, στα ταξίδια και στις μικρές στιγμές που χρειάζεται άμεση πρόσβαση στα χρήματά του. Γιατί σήμερα, η σχέση με την Τράπεζα δεν περιορίζεται σε ένα κατάστημα ή σε ένα συγκεκριμένο σημείο εξυπηρέτησης. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να είναι διαθέσιμη, απλή και ουσιαστική.

Με αυτή τη λογική, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στους κατόχους χρεωστικών καρτών Mastercard Retail και Mastercard Business έως 5 δωρεάν αναλήψεις τον μήνα, ανά κάρτα, από οποιοδήποτε ΑΤΜ σε Κύπρο και Ελλάδα. Μια πρακτική διευκόλυνση που απαντά σε μια πραγματική ανάγκη: να μπορεί ο πελάτης να εξυπηρετείται από το ΑΤΜ που τον βολεύει, χωρίς να αναζητά συγκεκριμένο δίκτυο.

Μια Τράπεζα που κατανοεί τις ανάγκες του σήμερα

Είτε πρόκειται για προσωπικές ανάγκες, είτε για επαγγελματικές μετακινήσεις, είτε για ένα ταξίδι μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η πρόσβαση σε μετρητά παραμένει σημαντική. Με τη χρεωστική Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, ο πελάτης έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του σημείου εξυπηρέτησης.

Περισσότερη σιγουριά σε Κύπρο και Ελλάδα

Η καθημερινότητα πολλών πελατών συνδέεται με την Κύπρο και την Ελλάδα. Επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές, οικογένειες και ταξιδιώτες μετακινούνται συχνά μεταξύ των δύο χωρών και χρειάζονται λύσεις που λειτουργούν με απλό και πρακτικό τρόπο.

Μια μικρή αλλαγή με ουσιαστική αξία

Συχνά, οι πιο σημαντικές βελτιώσεις στην τραπεζική εμπειρία είναι εκείνες που απλοποιούν μια καθημερινή ανάγκη. Η δυνατότητα δωρεάν αναλήψεων, σε χώρες με άμεση συνάφεια για τους πελάτες της Τράπεζας, ενισχύει την πρακτική αξία της χρεωστικής Mastercard.

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Σημείωση: Η παροχή αφορά έως 5 αναλήψεις μετρητών ανά κάρτα σε μηνιαία βάση χωρίς έξοδα, με χρεωστικές κάρτες Mastercard Retail και Business της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, από οποιοδήποτε ΑΤΜ σε Κύπρο και Ελλάδα. Τυχόν χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος, χρεώσεις από διαχειριστές ΑΤΜ και άλλες χρεώσεις βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Τράπεζας εξακολουθούν να ισχύουν.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει την πιο πάνω χρέωση κατόπιν εύλογης ενημέρωσής σας.