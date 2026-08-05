Ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε την ΕΔΕΚ.

Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι το κόμμα είχε καθοριστική συμμετοχή στη σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημαντική εμπλοκή στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και θα έπρεπε να συνεχίσει η συμβολή της.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η απουσία της ΕΔΕΚ από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν μας ικανοποιεί.



Η ΕΔΕΚ είχε καθοριστική συμμετοχή στη σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημαντική εμπλοκή στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και θα έπρεπε να συνεχίσει η συμβολή της.



Παρά ταύτα, είναι απόλυτο συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο διορισμός Υπουργών και το σεβόμαστε.



Ευχόμαστε στα νέα μέλη της κυβέρνησης κάθε επιτυχία και διαβεβαιώνουμε ότι η ΕΔΕΚ, θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις προς όφελος της κοινωνίας.



Ιδιαίτερα ευχόμαστε καλή επιτυχία στον συναγωνιστή Ηλία Μυριάνθους που διορίστηκε Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων.



Ευχαριστούμε τους Υπουργούς που αποχωρούν για την προσπάθεια τους και ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την Μαρία Παναγιώτου για τη θητεία της σε ένα νευραλγικής σημασίας Υπουργείο.