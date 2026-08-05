Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) τίμησε τη μνήμη των ασθενών και μελών του προσωπικού του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, μέσα από την τέλεση του ετήσιου μνημοσύνου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στον χώρο του Μνημείου, σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης.

Κατά την έναρξη της τελετής πραγματοποιήθηκε η αφή της φλόγας από το Σωματείο Δρομέων «Περικλής Δημητρίου» και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν η κα Σάββια Ορφανίδου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ο κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής ΟΚΥπΥ και Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς και ο κ. Άνθος Γιανναπής, Προϊστάμενος Νοσηλευτικός Λειτουργός του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

Στους χαιρετισμούς τους, αναδείχθηκε ότι η ημέρα μνήμης αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της ιστορίας και της ευθύνης απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν, αλλά και των συνεπειών του πολέμου που εξακολουθούν να αφήνουν βαθιά ίχνη στην κοινωνία. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης, στον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και στην αποφυγή κάθε μορφής φανατισμού και βίας.

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, ο κ. Καραχάννας, υπογράμμισε τη διαχρονική δέσμευση για ενίσχυση και αναβάθμιση του τομέα, με έμφαση στην υλοποίηση της Β’ και Γ’ φάσης του σχεδιασμού, η ολοκλήρωση της οποίας θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της ψυχικής υγείας στην Κύπρο. Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο Οργανισμός συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, επενδύοντας σε σύγχρονες υπηρεσίες, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα και αποκατάσταση των ασθενών.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Έπαρχος Λευκωσίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι συντεχνιών, λειτουργοί των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς και συγγενείς των πεσόντων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων, αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους πεσόντες.