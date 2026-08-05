Τα πρόσωπα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη δεν αποτελούν πρόβλημα, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, το οποίο με ανακοίνωση του σχολιάζει ότι το ζήτημα είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται και η «ανευθυνότητα».

Πιο συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση στον απόηχο του ανασχηματισμού επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Ο κυπριακός λαός δεν ενδιαφέρεται για τα μικροπολιτικά παιχνίδια του Προεδρικού με τον Συναγερμό και το ΔΗΚΟ, τις ατζέντες και τα παζάρια τους, όλα αυτά δηλαδή που κυριάρχησαν στο σίριαλ του ανασχηματισμού. Α

υτό που ανησυχεί και προβληματίζει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού είναι η καθημερινότητα και ο μήνας που δεν βγαίνει, το κόστος ζωής, η ενεργειακή κρίση και τα αδιέξοδα στα μεγάλα προβλήματα της χώρας.

Εκεί δηλαδή που ο κ. Χριστοδουλίδης και η κυβέρνησή του συσσωρεύουν αποτυχίες, ανευθυνότητα και αναποτελεσματικότητα. Εκεί δηλαδή που επιλέγει να υπηρετεί τους λίγους και προνομιούχους, αντί την κοινωνία.»