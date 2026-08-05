Σε ήπιο τόνο οι σημερινές τοποθετήσεις από την Πινδάρου, στον απόηχο της χθεσινής ανακοίνωσης του ανασχηματισμού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Έλενα Κούσιου, υπογράμμισε σε δηλώσεις της ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, για τις οποίες αναλαμβάνει και την ευθύνη.

Μιλώντας στο Alpha, η κ. Κούσιου διατύπωσε τη θέση ότι ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου, ο οποίος έχει αναφαίρετο δικαίωμα να προβαίνει σε βολιδοσκοπήσεις προσώπων. Σημείωσε ότι στο κόμμα δεν υπάρχει καμία πικρία, πως δεν στέκονται στα πρόσωπα αλλά στα αποτελέσματα πάνω στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σε σχέση με την περίπτωση του Χρίστου Αγγελίδη, η κ. Κούσιου δεν θέλησε να σχολιάσει τα περί κρούσης του από το Προεδρικό για το Υφυπουργείο Τουρισμού, ενώ τόνισε ότι από τη στιγμή που δεν συμπεριλήφθηκε το όνομα του στις ανακοινώσεις το θέμα θα πρέπει να θεωρείται λήξαν, ό,τι και αν έγινε στο παρασκήνιο.

Τέλος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, τόνισε ότι ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να πράξει όπως επιθυμεί και φέρει την ευθύνη των επιλογών του. «Ο διορισμός του οποιοδήποτε προσώπου είναι αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου και η αποδοχή είναι επιλογή του καθενός προσωπικά», ανέφερε καταληκτικά.

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