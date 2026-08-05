Δύο υποθέσεις μεταφοράς αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν την Τετάρτη 5 Αυγούστου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο σημείο διέλευσης της Δερύνειας.

Στην πρώτη περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές ανέκοψαν όχημα με κυπριακούς αριθμούς εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 46χρονος Ούγγρος υπήκοος.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στον χώρο αποσκευών 59 κούτες, καθεμία από τις οποίες περιείχε 200 τσιγάρα. Οι συσκευασίες δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε χαρακτηριστικό ασφαλείας και μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, καταδείκνυε ότι ήταν αδασμοφορολόγητες.

Τα καπνικά προϊόντα και το όχημα, ως μέσο μεταφοράς τους, κατασχέθηκαν. Ο 46χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης.

Για τον συμβιβασμό κατέβαλε €3.600, καθώς και επιπλέον €400 για την απόδοση του οχήματος.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο διέλευσης, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων ανέκοψαν τουρκοκυπριακό ταξί, το οποίο μετέφερε Ισραηλινό επιβάτη προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην αποσκευή του επιβάτη εντοπίστηκαν τέσσερις συσκευασίες καπνού για ναργιλέ, βάρους ενός κιλού η καθεμία.

Οι συσκευασίες δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιητικές σημάνσεις στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε χαρακτηριστικό ασφαλείας και μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής τους.

Ο επιβάτης συνελήφθη αρχικά για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε €1.400 για τον εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης.