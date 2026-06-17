Δουλειά πιάνουν τις επόμενες ημέρες οι νέοι βουλευτές, καθώς μετά τη σημερινή έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής της τελικής σύνθεσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών, κάποιες από αυτές θα συνέλθουν από την ερχόμενη εβδομάδα και κάποιες άλλες την επόμενη.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών, Ενέργειας και Εργασίας, οι οποίες θα κληθούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε καθοριστικά ζητήματα που αφορούν τον ευρύτερο τομέα της οικονομίας, τα οποία θα καθορίσουν τις ζωές των πολιτών αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, φορολογικά ζητήματα, επιτόκια, ηλεκτρισμός, ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια, καύσιμα και θέματα που αφορούν τους καταναλωτές θα τεθούν στο μικροσκόπιο των τριών επιτροπών.

Πέραν αυτών, οι αρμόδιες επιτροπές θα κληθούν να αποφασίσουν για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, για τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αλλά και για πολλά εργασιακά θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους της κρατικής μηχανής. Και στις τρεις επιτροπές έγινε λίφτινγκ όσον αφορά τη σύνθεσή τους, καθώς η πλειοψηφία των μελών θα συμμετέχει σε αυτές για πρώτη φορά. Αυτό είτε επειδή κάποια μέλη στην προηγούμενη Βουλή δεν συμμετείχαν στις συγκεκριμένες επιτροπές είτε επειδή πρόκειται για νεοεισερχόμενους βουλευτές. Μετά το πάρε-δώσε των κομμάτων για τις προεδρίες, φαίνεται πως σε μεγάλο βαθμό έχουν «κλειδώσει» και τα μέλη που θα απαρτίζουν τις επιτροπές. Ο «Φ» παρουσιάζει τις συνθέσεις των επιτροπών με οικονομικό ενδιαφέρον.

Σύνθεση Επιτροπής Οικονομικών

Στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, τα ηνία συνεχίζει να κρατά η βουλευτής και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η οποία θα συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη θητεία. Αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής θα συνεχίσει να είναι ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών θα είναι:

– Eκ μέρους του ΔΗΣΥ, οι Σάβια Ορφανίδου, Φωτεινή Τσιρίδου και Χαράλαμπος Πετρίδης.

– Εκ μέρους του ΑΚΕΛ οι Άριστος Δαμιανού, Ανδρέας Πασιουρτίδης και Γιώργος Κουκουμάς.

– Από πλευράς του ΕΛΑΜ οι Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους και

– Από το ΑΛΜΑ ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

– Την Άμεση Δημοκρατία θα εκπροσωπεί ο Γιάννης Λαούρης.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 12 μέλη της Επιτροπής, οι οκτώ συμμετέχουν για πρώτη φορά. Πλέον, «βετεράνοι» της Επιτροπής θεωρούνται οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χρύσης Παντελίδης, Σάβια Ορφανίδου και Άριστος Δαμιανού, καθώς στελέχωναν την Επιτροπή και κατά την προηγούμενη Βουλή.

Η ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών είναι βαριά, καθώς θα κληθεί να εξετάσει νομοθετικές διορθώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και το ζήτημα των πολλαπλών συντάξεων των κρατικών αξιωματούχων, μετά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Γενικό Λογιστή ότι κάποιες πρόνοιες θεωρούνται αντισυνταγματικές και ειδικά αυτές που αφορούν την παράλληλη καταβολή σύνταξης και μισθού σε εν ενεργεία κρατικούς αξιωματούχους.

Είναι δεδομένο πως κάποια από τα κόμματα, παρά τις αλλαγές που έγιναν τον περασμένο Απρίλιο στο ζήτημα των εκποιήσεων, θα καταθέσουν νομοθετικές προτάσεις για νέα αλλαγή του πλαισίου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κυβερνητικές προθέσεις για αντιμετώπιση της ακρίβειας, τραπεζικά ζητήματα, ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και το κρατικό μισθολόγιο, στη βάση των μελετών που επεξεργάζεται εδώ και μήνες το Υπουργείο Οικονομικών.

Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει και η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, θέμα που αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο crash test της Κυβέρνησης με τη νέα Βουλή, καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. Ενδιαφέρον θα έχουν τα αιτήματα των κομμάτων προς την κυβερνητική πλευρά αλλά και οι συμμαχίες που θα διαμορφωθούν για τις απαιτούμενες πλειοψηφίες.

Κατά τις πρώτες συνεδρίες θα κληθεί στην Επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με τον οποίο θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα θέματα της οικονομίας. Ενδιαφέρον θα έχουν και οι απαντήσεις του υπουργείου σχετικά με τα νομοσχέδια που θα αποσύρει αλλά και εκείνα των οποίων θα συνεχιστεί η συζήτηση.

Στην Ενέργειας εννέα νέοι βουλευτές

Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, από τα 12 μέλη τα εννέα συμμετέχουν για πρώτη φορά.

– Της Επιτροπής θα προεδρεύει ο Νίκος Γεωργίου του ΔΗΣΥ, ενώ από το ίδιο κόμμα θα συμμετέχουν οι Φωτεινή Τσιρίδου και Γιώργος Παμπορίδης.

– Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν οι Ανδρέας Πασιουρτίδης και Γιαννάκης Γαβριήλ, ενώ σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί το τρίτο όνομα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

– Από πλευράς ΕΛΑΜ θα συμμετέχουν οι Λίνος Παπαγιάννης και Ευγένιος Χαμπουλάς, από το ΑΛΜΑ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και από την Άμεση Δημοκρατία ο Γιάννης Λαούρης.

Στα πρώτα κεφάλαια που θα ανοίξει η Επιτροπή Ενέργειας περιλαμβάνονται οι εξελίξεις σχετικά με το τερματικό στο Βασιλικό, η ηλεκτρική διασύνδεση (GSI) Κύπρου-Ελλάδας, η έλευση φυσικού αερίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πορεία της αγοράς ηλεκτρισμού, με έμφαση στο τεράστιο θέμα της επάρκειας τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Σε κάποια στιγμή θα κληθεί στη Βουλή και ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος θα δώσει ενημέρωση τόσο για τα ενεργειακά ζητήματα όσο και για άλλα θέματα -εμπόριο, βιομηχανία, εξαγωγές, κατανάλωση- που αφορούν το υπουργείο του.

Το συνταξιοδοτικό στην Επιτροπή Εργασίας

Την «καυτή πατάτα» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού θα εξετάσουν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, της οποίας την προεδρία ανέλαβε ο Γιώργος Κουκουμάς του ΑΚΕΛ. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ακόμη δύο βουλευτές του ΑΚΕΛ, τα ονόματα των οποίων θα «κλειδώσουν» κατά τη σημερινή ημέρα. Τα υπόλοιπα μέλη από πλευράς ΔΗΣΥ θα είναι οι Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου και Ανδρέας Κωνσταντίνου, από το ΕΛΑΜ οι Μάριος Πελεκάνος και Λίνος Χατζηγεωργίου, από το ΔΗΚΟ οι Αδάμος Ασπρής και Ανδρέας Αποστόλου, από το ΑΛΜΑ ο Μιχάλης Παρασκευά και από την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Σούγλης.

Το έργο της Επιτροπής Εργασίας αναμένεται επίπονο, καθώς μέσω των αποφάσεών της θα καθοριστούν -στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου- οι συντάξεις των πολιτών τα επόμενα πολλά χρόνια. Θα πρέπει επίσης να αποφανθεί για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την απομείωση του 12% από τις συντάξεις.

Το σχετικό νομοθετικό πακέτο θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση πολύ σύντομα και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή. Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει για όλες τις πρόνοιες της μεταρρύθμισης ο αρμόδιος υπουργός Μαρίνος Μουσιούττας.

Η συζήτηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων και των κομματικών απαιτήσεων για ουσιαστική αύξηση της κατώτατης σύνταξης, κάτι που θεωρεί επιβεβλημένο και η Κυβέρνηση. Επίσης, οι βουλευτές θα εξετάσουν την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους εργαζομένους, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, καθώς και ρυθμίσεις για το ξένο εργατικό δυναμικό.