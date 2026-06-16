Πυρκαγιά σε κουζίνα διαμερίσματος, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Στρόβολο, εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να λαμβάνει κλήση στις 21:32.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως Λοχία Σπύρου Τταντή με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά είχε κατασβεστεί από τον ιδιοκτήτη πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, χωρίς να κινδυνεύσει οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε επιθεώρηση και εξαερισμό του χώρου. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε μέρος του εξοπλισμού της κουζίνας, ενώ ελαφρές ζημιές υπέστη και η βαφή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.