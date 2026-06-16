Αυστηρούς κανόνες για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησής της, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της εμπιστοσύνης προς τον θεσμό.

Η συνοπτική επισκόπηση του πλαισίου διακυβέρνησης, που ανακοινώθηκε, ουσιαστικά οριοθετεί ασφαλιστικές δικλίδες της ΚΤΚ κατά των συγκρούσεων συμφερόντων. Οι κανόνες απαιτούν από τα μέλη του προσωπικού και τα μέλη του ΔΣ να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους οποιαδήποτε κατάσταση που ενδέχεται να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων και να αναφέρουν τέτοιες καταστάσεις.

Πραγματική σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν τα προσωπικά συμφέροντα, οι διασυνδέσεις ή οι δραστηριότητες ενός μέλους του προσωπικού ή του δ.σ, έρχονται σε σύγκρουση με τα καθήκοντά του στην Τράπεζα.

Μια αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν ένας τρίτος μπορεί εύλογα να θεωρήσει ότι τα προσωπικά συμφέροντα, οι διασυνδέσεις ή οι δραστηριότητες ενός μέλους του προσωπικού ή του ΔΣ συγκρούονται με τα καθήκοντά του στην Τράπεζα. Σχετικά, το πλαίσιο της ΚΤΚ διασφαλίζει ότι, όταν αναφερθεί σύγκρουση συμφερόντων, αυτή καταγράφεται δεόντως και ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση ή τον μετριασμό της, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη σύγκρουση συμφερόντων.

Μετά την αποχώρηση από την Κεντρική Τράπεζα, τα μέλη του προσωπικού που εκτελούν εποπτικά καθήκοντα, υποχρεούνται, να τηρούν περίοδο αναμονής πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε θέσης σε εποπτευόμενο ίδρυμα: 6 μήνες, σε περίπτωση εποπτευόμενων ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων μητρικών, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών) με τα οποία έχουν συνδεθεί άμεσα για σκοπούς εποπτείας. Τρεις μήνες, σε οντότητες που ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης και υπεράσπισης συμφερόντων ή άμεσους ανταγωνιστές των εποπτευόμενων ιδρυμάτων.

Επίσης, σύμφωνα με το πλαίσιο διακυβέρνησης, τα μέλη του προσωπικού δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, επιχειρηματική δραστηριότητα ή αμειβόμενη εργασία εκτός της Τράπεζας, εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λάβουν προηγούμενη έγκριση από τον διοικητή. Οι δραστηριότητες αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν τα καθήκοντά τους ή να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Μη αμειβόμενες δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της Τράπεζας, όπως έρευνα, διαλέξεις ή συγγραφή, επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον διοικητή, και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτές θεωρούνται προσωπικές και δεν αντιπροσωπεύουν την Τράπεζα.

Τα μέλη του προσωπικού απαγορεύεται να αποδέχονται οποιοδήποτε όφελος, δώρο ή μορφή φιλοξενίας που συνδέεται με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, ανεξαρτήτως της αξίας του, με στόχο την αποφυγή τόσο πραγματικών όσο και ενδεχόμενων ή αντιληπτών συγκρούσεων συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πλαίσιο διακυβέρνησης, τα μέλη του δ.σ δεν δέχονται οφέλη που σχετίζονται με την ιδιότητά τους, εκτός από όσα είναι συνήθους ή πολύ μικρής αξίας. Μπορούν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συνέδρια ή δεξιώσεις με λογική φιλοξενία, μόνο όταν αυτό συμβαδίζει με τα καθήκοντά τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Μπορούν επίσης να δέχονται κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής από τους εκάστοτε διοργανωτές, εκτός αν οι διοργανωτές εποπτεύονται από την Τράπεζα. Δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν προσωπική αμοιβή για ομιλίες ή διαλέξεις που πραγματοποιούν με την επίσημη ιδιότητά τους.

Ο διοικητής και τα εκτελεστικά μέλη του δ.σ. πρέπει να αφιερώνουν τον πλήρη χρόνο τους στην Τράπεζα. Τα μη εκτελεστικά μέλη του δ.σ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές τους δραστηριότητες δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την άσκηση των καθηκόντων τους ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη φήμη της Κεντρικής. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι σύμβουλος εφόσον κατέχει θέση ή επιτελεί δραστηριότητα που αντίκειται ή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του ως μέλους του δ.σ. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατοχή αμειβόμενης δημόσιας ή κρατικής θέσης, καθώς και τη συμμετοχή ως μέλος διοικητικού οργάνου, αξιωματούχος ή υπάλληλος σε πιστωτικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία.