Η Eurobank προχώρησε στη δωρεάν διάθεση 1.727.493 ιδίων μετοχών σε 208 δικαιούχους, στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος μεταβλητών αποδοχών που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενισχύοντας τα σχήματα επιβράβευσης στελεχών και προσωπικού.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2026 μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών και αφορά κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες διανεμήθηκαν βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.04.2026 και της σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνολική αξία των μετοχών ανήλθε σε 7,24 εκατ. ευρώ, με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στα 4,193 ευρώ την ίδια ημέρα. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε διακράτηση των μετοχών για ένα έτος, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων απόδοσης και εταιρικών στόχων, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Μετά τη συγκεκριμένη διάθεση, η τράπεζα κατέχει άμεσα 32.630.208 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8985% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση της 28.04.2026 έχει εγκρίνει την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, διαδικασία που τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ομολογιακή έκδοση

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Eurobank προχώρησε επίσης σε έξοδο στις διεθνείς αγορές με senior ομόλογο, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας και βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής, αξιοποιώντας το ευνοϊκό περιβάλλον στις αγορές χρέους.