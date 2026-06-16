Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχωρά στην πρώτη του διεθνή έκδοση senior ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη συνολική στρατηγική χρηματοδότησης της εταιρείας και αξιοποιεί το ευνοϊκό περιβάλλον στις αγορές.

Η έκδοση δεν υπαγορεύεται από άμεση ανάγκη ρευστότητας, αλλά αποσκοπεί κυρίως στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού με χαμηλότερο κόστος και στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του ομίλου. Παράλληλα, ενισχύει την πρόσβαση του ΔΑΑ σε ευρύτερη διεθνή επενδυτική βάση.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η εταιρεία επιδιώκει να «κλειδώσει» σταθερό επιτόκιο και να βελτιστοποιήσει το προφίλ λήξεων του δανεισμού της, μειώνοντας την έκθεση σε μελλοντικές διακυμάνσεις των επιτοκίων.

Για την έκδοση έχουν αναλάβει ρόλο συντονιστών διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, ενώ η ομολογία αφορά μη εξασφαλισμένο χρέος σταθερού επιτοκίου επταετούς διάρκειας.

Ισχυρή πιστοληπτική εικόνα και επενδυτική βαθμίδα

Καθοριστικό ρόλο στην έξοδο στις αγορές διαδραματίζει η πιστοληπτική αξιολόγηση του ΔΑΑ, καθώς η εταιρεία διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους S&P Global Ratings και Moody’s Ratings.

Η S&P αξιολογεί τον ΔΑΑ με BBB+ και σταθερό outlook, ενώ δίνει BBB στην προτεινόμενη έκδοση. Η Moody’s τοποθετεί την εταιρεία στο Baa2, επίσης με σταθερές προοπτικές, επικαλούμενη την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και τις σταθερές ταμειακές ροές.

Οι αξιολογήσεις στηρίζονται στην ισχυρή θέση του αεροδρομίου ως βασικής πύλης εισόδου στη χώρα, στην υψηλή επιβατική κίνηση και στην ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.

Ανθεκτικά μεγέθη και επενδυτική δυναμική

Σύμφωνα με την S&P, ο ΔΑΑ καταγράφει EBITDA 425 εκατ. ευρώ το 2025, με επιβατική κίνηση περίπου 34 εκατ. επιβατών. Παρά τις πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον, η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές παραμένουν ισχυρές.

Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση επενδυτικού κύκλου 2026–2028, ο οποίος αναμένεται να αυξήσει τον δανεισμό από χαμηλή βάση, χωρίς όμως να αλλοιώσει ουσιαστικά το χρηματοοικονομικό προφίλ.

Αύξηση επιβατικής κίνησης και προοπτικές

Το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» συνεχίζει να καταγράφει άνοδο, με την επιβατική κίνηση στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 να φτάνει τα 12,24 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 5,3% σε ετήσια βάση.

Η S&P εκτιμά ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα επιβραδυνθούν σταδιακά, με αύξηση περίπου 3% το 2026 και περαιτέρω σύγκλιση προς τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, γύρω στο 2% ετησίως.

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις πιέσεις στο κόστος καυσίμων, οι οίκοι αξιολόγησης εκτιμούν ότι οι δείκτες του ΔΑΑ θα παραμείνουν σε ισχυρά επίπεδα ακόμη και σε δυσμενή σενάρια.

Capital.gr