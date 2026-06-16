Ο Ρώσος καλλιτέχνης Σεμιόν Σκρέπετσκι, γνωστός για την έντονη κριτική του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δολοφονήθηκε στην ανατολική Πολωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπιάβα Ποντλάσκα, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου λειτουργεί καταυλισμός προσφύγων.

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov



The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.



After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ June 15, 2026

Αφού μετεγκαταστάθηκε από τη Ρωσία, ο Σκρέπετσκι παρέμεινε στην πολωνική πόλη με την οικογένειά του.

Στη δολοφονική επίθεση μπορεί να υπάρχουν πολλοί εμπλκεκόμενοι. Ο οδηγός ταξί που τους μετέφερε συνελήφθη κοντά στο λευκορωσικό προξενείο στην πόλη.

Λίγο πρωτύτερα, ο Σκρέπετσκι συμμετείχε σε μια δράση έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε φορώντας παλιά ρωσικά παπούτσια, με μια ρωσική σημαία δεμένη στα παντελόνια του, και κουβαλούσε έναν πίνακά του που απεικόνιζε καρικατούρα του Στάλιν να έχει στην αγκαλιά του τον «μικρό» Πούτιν. Πιθανότατα πρόκειται για την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.

The Russian dictator is now so paranoid that he had this Russian artist murdered in Poland for paintings like this.



It'd be a shame if we made his works more popular than ever. https://t.co/OIEMWQKjhA pic.twitter.com/EDv92xtiiM June 15, 2026

Επίσης, ο 44χρονος δημιουργούσε σατιρικούς πίνακες στους οποίους χλεύαζε τον Τσετσένο πρόεδρο Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχο του Πούτιν, και Ρώσους αξιωματούχους.

Πολωνοί εισαγγελείς και η αστυνομία έχουν ξεκινήσει έρευνα, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τους πυροβολισμούς με Ρώσους κρατικούς παράγοντες και οι Πολωνοί ερευνητές δεν έχουν ανακοινώσει κανένα κίνητρο.

Hunt for opposition figures: the Kremlin is engaging in open terrorism in Europe



Shortly before the killing of Semyon Skrepetsky, Lithuanian police prevented a series of assassination attempts in Europe. They were being prepared by a network of hired killers linked to Russian… https://t.co/wl4ceLXpPa pic.twitter.com/kZkbUOfJ5S — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

skai.gr