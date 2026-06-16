Ο Ρώσος καλλιτέχνης Σεμιόν Σκρέπετσκι, γνωστός για την έντονη κριτική του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δολοφονήθηκε στην ανατολική Πολωνία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπιάβα Ποντλάσκα, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου λειτουργεί καταυλισμός προσφύγων.
Αφού μετεγκαταστάθηκε από τη Ρωσία, ο Σκρέπετσκι παρέμεινε στην πολωνική πόλη με την οικογένειά του.
Στη δολοφονική επίθεση μπορεί να υπάρχουν πολλοί εμπλκεκόμενοι. Ο οδηγός ταξί που τους μετέφερε συνελήφθη κοντά στο λευκορωσικό προξενείο στην πόλη.
Λίγο πρωτύτερα, ο Σκρέπετσκι συμμετείχε σε μια δράση έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε φορώντας παλιά ρωσικά παπούτσια, με μια ρωσική σημαία δεμένη στα παντελόνια του, και κουβαλούσε έναν πίνακά του που απεικόνιζε καρικατούρα του Στάλιν να έχει στην αγκαλιά του τον «μικρό» Πούτιν. Πιθανότατα πρόκειται για την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.
Επίσης, ο 44χρονος δημιουργούσε σατιρικούς πίνακες στους οποίους χλεύαζε τον Τσετσένο πρόεδρο Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχο του Πούτιν, και Ρώσους αξιωματούχους.
Πολωνοί εισαγγελείς και η αστυνομία έχουν ξεκινήσει έρευνα, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τους πυροβολισμούς με Ρώσους κρατικούς παράγοντες και οι Πολωνοί ερευνητές δεν έχουν ανακοινώσει κανένα κίνητρο.