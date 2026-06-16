Ενημέρωσε τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, για το πόρισμα της έρευνας σε σχέση με το «Κράτος Μαφία», ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής.

Αυτό αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του philenews. Η επικοινωνία μεταξύ του επιτρόπου Διαφάνειας και του πρώην ανώτατου αξιωματούχου της Δημοκρατίας έγινε πριν από λίγο.

Τα υπόλοιπα πρόσωπα για τα οποία γίνεται αναφορά στο πόρισμα της έρευνας ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ανακοίνωση του πορίσματος από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να γίνει γύρω στις 11:00.