Πυρκαγιά σε πίνακα ελέγχου διάτρησης νερού, η οποία επεκτάθηκε σε στέγη ξύλινης διώροφης οικίας στη Λακατάμεια, της επαρχίας Λευκωσίας, ξέσπασε γύρω στις 17:13 της Δευτέρας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:46, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε μέσω του ταβανιού εφαπτόμενης κατασκευής και επηρέασε το ταβάνι εντός της οικίας. Από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έγινε αποδόμηση μέρους της γυψοσανίδας για την τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκαν η βαφή της οικίας, μέρος των ξύλινων δοκών του δαπέδου του ορόφου, καθώς επίσης και η ηλεκτρική εγκατάσταση. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα στον πίνακα ελέγχου της διάτρησης νερού.