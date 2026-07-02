Ακόμη και το ενδεχόμενο να υπάρχουν ναυαγοσώστες μαϊμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χρήστες κολυμβητικών δεξαμενών (σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις) ετέθη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στην οποία διεξάγεται συζήτηση επί σχετικού νομοσχεδίου.

Εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής ο κ. Πόλυς Παλλήκαρος ανέφερε πως υπάρχουν εταιρείες εκπαίδευσης ναυαγοσωστών, κάνουν πολύ καλή δουλειά αλλά υπάρχουν και άλλες οι οποίες περνά κάποιος απ’ έξω και του λένε «έλα να σε κάνουμε ναυαγοσώστη». Θα έχουμε και τέτοια προβλήματα με τη ρύθμιση που προτείνεται, είπε, για να συνεχίσει: Υπάρχει άτομο το οποίο συνεργάζεται με ξενοδοχεία και στην προσπάθεια του να τα βοηθήσει να εξεύρουν ναυαγοσώστες παραπέμπει στο YouTube ή σε ηλεκτρονικά κείμενα σχετικά με το πώς μπορεί να είναι ένας ναυαγοσώστης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (η οποία εκπαιδεύει ναυαγοσώστες) δεν είναι εγκεκριμένη, γι’ αυτό πρέπει να υποβάλει αίτηση προκειμένου να εγγραφεί ως σωματείο, όπως ανέφερε εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών ο κ. Αντώνης Οικονομίδης. Ο κ. Οικονομίδης έκανε αναφορά και σε οικονομικά συμφέροντα στο κλάδο της ναυαγοσωστικής.

Το βασικό ζήτημα το οποίο απασχολεί την Επιτροπή Εσωτερικών στην παρούσα φάση, αφορά το γεγονός ότι τα κριτήρια που απαιτούνται για να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής κρίνεται πολύ αυστηρό και έτσι δεν το αποκτούν πολλοί, οπόταν οι ναυαγοσώστες είναι δυσεύρετοι. Για αντιμετώπιση του προβλήματος το οποίο προέκυψε από πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, εξετάζεται κατάργηση της σχετικής πρόνοιας και επαναφορά πρόνοιας της προηγούμενης νομοθεσίας.

Η έλλειψη είναι τέτοια, που, όπως ελέχθη, σε πισίνες προσλαμβάνονται και ναυαγοσώστες από τρίτες χώρες επειδή δεν υπάρχουν Κύπριοι διαθέσιμοι. Σημειώνεται, πως μία πισίνα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.

Ναυαγοσώστες δεν βρίσκουν καν οι επαρχιακές διοικήσεις για να στελεχώσουν τις παραλίες.

Το θέμα της πιστοποίησης των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται με την εκπαίδευση ναυαγοσωστών αναμένεται να ανατεθεί στην ΑΝΑΔ.