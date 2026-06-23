Σε συνέχεια των ανακοινώσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της προγραμματισμένης 24ωρης παγκύπριας απεργίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα της απεργίας, θα επηρεαστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών παγκύπρια.

Ως εκ τούτου, το κοινό καλείται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στις παραλίες, όπου δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη.