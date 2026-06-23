Μια εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων των Λειτουργών Επιθεώρησης που διόρισε η Αρχή Κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», ο Νίκος Αναστασιάδης έδωσε τις δικές του απαντήσεις σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Η διάσκεψη άρχισε στις 11:00πμ στη Δημοσιογραφική Εστία και διήρκησε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.

Ανάμεσα σε άλλα, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε τον διορισμό ποινικού ανακριτή ή κατήγορου για την άμεση και γρήγορη διερύνηση της υπόθεσης. Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θεωρεί πως τίθεται θέμα ασυλίας του, όμως αν τίθεται τότε το απαρνιέται. Στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο τέως ΠτΔ καταλογίζει έλλειψη ισχυρής βούλησης για να αντισταθεί στον λαϊκισμό που δημιουργούν οι «δολοφόνοι χαρακτήρων» και οι «κακόβουλοι χρήστες του διαδικτύου».

Υπενθυμίζεται ότι στο πόρισμα οι Λειτουργοί Επιθεώρησης εισηγούνται τον έλεγχο του Νίκου Αναστασιάδη για (1) εμπορία Επηρεασμού σε τρεις περιπτώσεις, (2) το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας σε μία περίπτωση και (3) κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος σε τρεις περιπτώσεις.

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Αναλυτικά η ενημέρωση του Νίκου Αναστασιάδη

12:28 – Ολοκληρώθηκε η διάσκεψη τύπου

Σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι σε 10 χρόνια διακυβέρνησης δεν είπε έστω μια φορά ένα «Mea Culpa», ο τέως ΠτΔ ανέφερε ότι ποτέ του δεν είπε πως η πολιτική του ηγεσία ήταν άμωμη, σημειώνοντας ότι έχει πει πολλές φορές Mea Culpa, ωστόσο δεν θα ήθελε εκείνη στιγμή να τις απαριθμίσει.

12:23 – Να γίνει διερεύνηση σε βάθος για να έχουμε τα αποτελέσματα που θα αποδώσουν δικαιοσύνη

«Η επιλεκτική έρευνα δεν θεωρώ ότι είναι η ορθότερη. Εγώ επικεντρώνω την προσοχή μου σε όσα μου αποδίδονται.

Εξετάστε ένα – ένα και τα 7 αδικήματα που μου καταλογίζουν. Να τελειώνουμε με αυτούς τους μύθους».

12:21 – Ενοχλεί η λάσπη

Σε ερώτημα αν τον ενοχλεί η σπίλωση του ονόματος και της υστεροφημίας του, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε πως βεβαίως τον ενοχλεί η λάσπη και η δολοφονία του χαρακτήρα του.

12:18 – «Αν υπάρχει θέμα ασυλίας, το απαρνιούμαι»

Δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ασυλίας. Αλλά αν υπήρχε βεβαίως θα την απαρνιούμουν.

12:17 – Οι Tiktokers, οι λαϊκοί δικαστές και οι εφευρέτες της υπόθεσης «Σάντη»

Ο Νίκος Αναστασιάδης διερωτήθηκε για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην αποδυνάμωση του κράτους οι Tiktokers, οι λαϊκοί δικαστές, οι εφευρέτες της υπόθεσης «Σάντη». «Δεν έμεινε τίποτε που να μην είπαν. Επιδρούν αυτά ή όχι στη διαμόρφωση μιας αρνητικής γνώμης; »

12:16 – Αποδίδει έλλειψη βούλησης στους Λειτουργούς Επιθεώρησης

Ο Νίκος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως δεν διαπιστώνει κακή πίστη ή δόλο στους Λειτουργούς Επιθεώρησης. Αυτό που τους καταλογίζει είναι «έλλειψη βούλησης των λειτουργών να σταθούν απέναντι στον λαϊκισμό».

12:14 – Πώς απαντά για τα χρυσά διαβατήρια

«Δεν αντιλαμβάνομαι τι σχέση έχουν οι αποδιδόμενες προς εμένα κατηγορίες με τα χρυσά διαβατήρια».

12:12 – Η πτήση από Βρυξέλλες που κάλυψε ο Ριμπολόβλεφ

Για την πτήση από Βρυξέλλες που υπάρχει ο ισχυρισμός ότι κάλυψε τα έξοδα ο Ριμπολόβλεφ, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι αυτός που πρέπει να προσκομίσει στοιχεία είναι εκείνος που καταγγέλλει.

12:09 – Υπάρχουν πρακτικά ηχογραφημένα

«Αν λέω ψέματα μπορεί να αντικρουστώ από τα πρακτικά τα ηχογραφημένα».

12:09 – Το ταξίδι με το αεροπλάνο του Λεμπέντεφ

«Θα μετέβαινα στη Γαλλία και υπήρχε απεργία. Το αεροπλάνο του κ. Λεμπέντεφ θα εμεταφέρετο για σέρβις στη Γενεύη και προθυμοποιήθηκε να με μεταφέρει. Μετέβηκα διασώζοντας χρήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

12:07 – Απέρριψαν τους ισχυρισμούς για το οικόπεδο της Άντρης στη Λεμεσό από Αρχιεπισκοπή

«Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διερεύνησαν και απέρριψαν τους ισχυρισμούς του Δρουσιώτη για το οικόπεδο δίπλα από το σπίτι μου».

12:05 – Αξιώνω άμεσο διορισμό ποινικού ανακριτή

«Αξιώνω άμεσο διορισμό ποινικού ανακριτή και δικηγόρου με ισχυρή προσωπικότητα και γρήγορα να ολοκληρώσει το έργο του.

Εύχομαι να μην αντιμετωπίσω νέα κατηγορία ότι ζητώντας διερεύνηση διαπράττω κατάχρηση εξουσίας».

12:04 – Θέλουμε κράτος δικαίου ή κράτος του διαδικτύου;

«Κυρίες και κύριοι έφτασε η ώρα να απαντήσουμε στο ερώτημα αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου. Θέλουμε κράτος δικαίου ή κράτος του διαδικτύου;

Πώς συνάδει το τεκμήριο της αθωότητας στην απόφαση της Αρχής να μην ακούσει τον ερευνώμενο σε σειρά υποθέσεων; Τους καταλογίζω έλλειψη της απαιτούμενης βούλησης να αντισταθούν στον λαϊκισμό που δημιουργούν οι δολοφόνοι χαρακτήρων και οι κακόβουλοι χρήστες του διαδικτύου».

12:02 – Πόσο η διαγραφή κεφαλαίου επηρέασε την κρίση των λειτουργών για την αξιοπιστία του συγγραφέα;

«Αυτό που εύλογα εγείρει ερωτήματα είναι αν η Αρχή διερεύνησε για να διαπιστώσει αν ο συγγραφέας του βιβλίου ερεύνησε αν ο συγγραφέας παραβίασε το άρθρο 22 που ρητά προβλέπει πως πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως παρέχει στην αρχή ψευδή στοιχεία, γνωρίζοντας ότι είναι ψευδή ή ανακριβή, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη».

11:59 – Ατεκμηρίωτοι οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη

«Ύστερα από 2,5 χρόνια ερευνών, με κόστος 1,5 εκατομμυρίου, με ακρόαση τόσων προσώπων, το συμπέρασμα είναι πως οι ισχυρισμοί του Δρουσιώτη δεν έχουν επιβεβαιωθεί στον ελάχιστο βαθμό. Γι’ αυτό και είναι ατεκμηρίωτοι».

11:58 – Έπρεπε να κριθεί αναξιόπιστος

«Το εύρημα των λειτουργών είναι ψευδές και βασίζεται σε ένα συγγραφέα που θα έπρεπε να έχει κριθεί αναξιόπιστος.

Στα καταληκτικά σχόλια της Αρχής αναφέρεται στην παράγραφο 80 ότι άλλοι ισχυρισμοί που προβάλλονται στο βιβλίο και δεν περιέχονται στην ανακοίνωση, σημαίνει ότι δεν έχουν αποδειχθεί στον βαθμό που απαιτείται».

11:56 – Διερωτώμαι εάν αξίζουν σχολιασμού τα όσα μου καταλογίζουν

Όσον αφορά τα ευρήματα της Αρχής: «Μου καταλογίζουν κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα κατάχρησης. Για να τη θεμελιώσουν αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις μου φέρονται να ήταν καλοπροαίρετες και όχι για προσωπικό όφελος, τέτοιες ενέργειες δεν ήταν στα καθήκοντα του. Επομένως, καταλογίζουν ενδεχόμενες ευθύνες για κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα.

Διερωτώμαι αν αξίζουν σχολιασμού τα όσα μου καταλογίζουν.

Σημειώνω πως οι Λειτουργοί Επιθεώρησης και πάλι δεν έκριναν ότι έπρεπε να ακουστώ».

11:54 – Ο Δρουσιώτης αφαίρεσε ολόκληρο κεφάλαιο και το επανέφερε διορθωμένο

«Ο ακριβής ισχυρισμός του Δρουσιώτη ήταν πως ο στόχος μου σε συνεργασία με πολυκομματικό τραστ ήταν να υφαρπάξουμε τεράστια έκταση τουρκοκυπριακής γης.

Ο Δρουσιώτης στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του, αφαίρεσε ολόκληρο το κεφάλαιο 3 και το επανέφερε μετά διορθωμένο».

11:48 – Η αναφορά στον Δημήτρη Χριστόφια

«Λυπούμαι πραγματικά ειλικρινά γιατί είμαι υποχρεωμένος να θέσω κάποια σκληρά ερωτήματα.

Είναι δυνατόν να προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ένας βουλευτής ζήτησε συνάντηση με Υπουργό και επηρέασε για παράνομη πολιτογράφηση επενδυτών;

Είναι δυνατόν να μου αποδίδεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Δημήτρη Χριστόφια σε δική μου επιρροή;

Από πότε και σε ποια χώρα του κόσμου η εξουσία ασκείται από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης;

Γιατί δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υπόπτων ο τότε Πρόεδρος και τότε Υπουργός;»

11:44 – Αυθαίρετα ευρήματα για πολιτογραφήσεις Αμπράμοφ και Λεμπέντεφ

«Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης ερεύνησαν τις πολιτογραφήσεις Αμπράμοφ και Λεμπέντεφ καταλήγοντας στα πλέον αυθαίρετα και ενάντια κάθε λογικής ευρήματα.

Για την πολιτογράφηση Αμπράμοφ και της οικογένειας του, η Αρχή επί της ουσίας λέει ότι εγώ είχα ισχυρότερη εξουσία από τον Υπουργό Εσωτερικών».

11:43 – Μου αποστέρησαν το δικαίωμα να ακουστώ

«Δεν είναι επιθυμία μου να αποδώσω σκοπιμότητες, αλλά μου αποστέρησαν το δικαίωμα να ακουστώ».

11:38 – Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί για κατάχρηση εξουσίας

«Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης θεωρούν ότι η δημόσια δήλωση μου για έρευνα δύναται να θεμελιώσει ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για διάπραξη κατάχρησης εξουσίας. Θεωρώ τουλάχιστον απαράδεκτο να θεωρείται η πρόσκληση για διερεύνηση ισχυρισμών ως κατάχρηση εξουσίας».

11:34 – Ο Αμπράμοφ και το ξέπλυμα εκατομμυρίων

«Για την πλατφόρμα OCCRP τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως εξής: Στις 14 Αυγούστου του 2019 δημοσιεύτηκε άρθρο που έλεγε ότι η δικηγορική εταιρεία μου διευκόλυνε τον Αλεξάντερ Αμπράμοφ στο ξέπλυμα εκατομμυρίων. Σε δημοσίευμα της η εφημερίδα Guardian, ανέφερε πως το σύστημα αποτελείτο από 70 εταιρίες κέλυφος. Ενώ στο άρθρο του OCCRP αναφερόταν ότι δεν υπάρχει απόδειξη πως το δικηγορικό μου γραφείο διέπραξε κάποιο αδίκημα, η αντιπολίτευση αξιοποίησε το δημοσίευμα δημιουργώντας σάλο και αποδίδοντας ψευδείς χαρακτηρισμούς σε μένα.

Μη γνωρίζοντας ότι η ΜΟΚΑΣ άρχισε αυτεπάγγελτη έρευνα, ζήτησα τη διερεύνηση του δημοσιεύματος για να διαφανεί αν διαπράχθηκαν αδικήματα και από ποιους.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς λέει σε μια απαράδεκτη διαπίστωση: Η χρήση του αξιώματος του και η υποκίνηση της διερεύνησης της ΜΟΚΑΣ αύξησε την πίεση και εγείρει σοβαρές ανησυχίες για αυθαίρετη πολιτική παρέμβαση, επιρροή και κατάχρηση εξουσίας».

11:26 – Απαντά για Βγενόπουλο, μίζες από Λαϊκή και εικονικά τιμολόγια

Για κεφάλαιο μίζες από τις τράπεζες: «Για το όλο αφήγημα απάντησα στο βιβλίο μου. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης στο πόρισμα μιλούν για συναλλαγή με τη Λαϊκή προς όφελος μου που φαίνεται να προοριζόταν ως στήριξη για την προεκλογική μου εκστρατεία το 2013. Παρουσιάστηκε ως αμοιβή ή προμήθεια. Το ποσό των 250.000 ευρώ φέρεται να συμφωνήθηκε από εμένα και τον Βγενόπουλο, σύμφωνα με τον ισχυρισμό.

Επίσης, λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο εικονικά τιμολόγια μέσω των οποίων η πληρωμή παρουσιάστηκε παραπλανητικά. Είπαν ότι καταχράστηκα την επιρροή μου και ότι εμπλέκομαι στη διάπραξη παθητικής εμπορίας επιρροής.

Επισημαίνω τα ακόλουθα: Και πάλι δεν παρουσιάστηκε από τους Λειτουργούς το θέμα ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να απαντήσω. Το κατ’ ισχυρισμόν αδίκημα της παθητικής εμπορίας επιρροής προϋποθέτει την ύπαρξη παράτυπου πλεονεκτήματος. Και ερωτώ: Ποιο είναι αυτό, αν ληφθεί υπόψη ότι το κατ’ ισχυρισμό αδίκημα δεν αφορά την περίοδο που ήμουν Πρόεδρος. Αυτό που δεν αναφέρεται στα ευρήματα της Αρχής είναι με τι ακριβώς αντάλλαξε ο υποψήφιος Πρόεδρος την πληρωμή που έλαβε από τη Λαϊκή Τράπεζα. Πώς θα μπορούσε να φέρω τη γενική ευθύνη και εποπτεία των εργασιών του συνεταιρισμού όταν από την ώρα που εκλέγηκα πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανάλωνα όλο μου τον χρόνο εκεί;

Θεωρώ το εύρημα της Αρχής ως παντελώς αβάσιμο».

11:25 – Δεν είχα κίνητρο να παρέμβω προς τον Κ. Κλήρίδη

«Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η ενδεχόμενη διάπραξη κατάχρησης εξουσίας βασίζεται σε μαρτυρία που φέρει τον τέως Πρόεδρο να παρεμβαίνει προς τον Κ. Κληρίδη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του για την πορεία της έρευνας. Θέλω να παρατηρήσω ότι έχουν ήδη εκτεθεί οι λόγοι γιατί δεν υπήρχε κίνητρο να παρέμβω.

Την ευθύνη για τις έρευνες έχει αποκλειστικά και μόνο ο Γ. Εισαγγελέας. Πώς θα μπορούσα να εκφράσω δυσαρέσκεια εγώ; Γιατί ο κ. Κώστας Κληρίδης που δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις μαζί μου δεν κατήγγειλε τότε τις δήθεν παρεμβάσεις μου;

Είναι θλιβερό οι Λειτουργοί Επιθεώρησης να καταλήγουν σε ευρήματα για ενδεχόμενη κακουργηματική πράξη μου χωρίς να μου δώσουν το δικαίωμα να ακουστώ».

11:18 – Οι 550.000 που προορίζονταν για τον ΔΗΣΥ

«Ένας άλλος συκοφαντικός ισχυρισμός είναι πως σφετερίστηκα 550 χιλιάδες που προορίζονταν για τον ΔΗΣΥ για μεταφορές ψηφοφόρων και για τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας του 2009. Οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν από τους Λειτουργούς Επιθεώρησης. Παραταύτα, κατέληξαν στο ότι προκύπτει ενδεχόμενη διάπραξη αδικήματος κατάχρησης εξουσίας. Λέει πως το εύρημα βασίζεται στο ότι ο Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον τότε Γ. Εισαγγελέα εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας, ζητώντας του τον τερματισμό ανακρίσεων με τη δικαιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα.

Αναφέρεται στο πόρισμα επίσης ότι η παρέμβαση ενδέχεται να συνιστά παρέμβαση του Προέδρου που μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της έρευνας και την απονομή δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον.

Ουδέποτε τέθηκε υπόψη μου κατά την παρουσία μου ενώπιον των Λειτουργών ενός ανάλογου ισχυρισμού. Συνεπώς δεν είχα την ευκαιρία να αντικρούσω τους ισχυρισμούς και να ανατρέψω τα εσφαλμένα συμπεράσματα της Αρχής.

Επίσης, στη σελίδα 41 του πορίσματος αναφέρεται καταληκτικά η μαρτυρία για ενδεχόμενο προσωπικό ή πολιτικό όφελος που θα μπορούσε να αποκαλύψει εμπλοκή μου σε χρηματοδότηση για τον ΔΗΣΥ. Το πιο πάνω έρχεται σε πλήρη αντίφαση με άλλα ευρήματα της Αρχής, σύμφωνα με τα οποία δεν έχω κερδίσει ούτε σεντ και δεν διέπραξα οποιοδήποτε αδίκημα. Συνεπώς, ποιο ήταν το όφελος του Αναστασιάδη και γιατί θα ζητούσε τον τερματισμό μιας ποινικής διερεύνησης;»

11:17 – Η αναφορά στην υπόθεση Focus

«Το αφήγημα του συγγραφέα είναι πως η Focus χρησιμοποιήθηκε ως όχημα μέσω του οποίου ο Βγενόπουλος χρηματοδοτούσε κόμματα στην Κύπρο. Ως αποτέλεσμα της αρνητικής δημοσιότητας που δόθηκε και των αντιδράσεων του 2014 από τη δημοσιοποίηση των εισφορών, ο Γενικός Εισαγγελέας διέταξε έρευνες για να διαπιστωθεί αν διεπράχθηκαν και από ποιους ποινικά αδικήματα. Ύστερα ο Κώστας Κληρίδης ανακοίνωσε πως τα στοιχεία δεν οδηγούν σε διάπραξη οποιονδήποτε αδικημάτων».

11:15 – Καταρρέει το συμπέρασμα για εμπορία επηρεασμού

«Το σατανικό σχέδιο της σύλληψης της Ριμπολόβλεβα πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014. Συνεπώς το συμπέρασμα της Αρχής για εμπορία επηρεασμού ανατρέπεται και καταρρέει αφού το αθέμιτο πλεονέκτημα δεν συνδέεται με τη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα, αλλά σύμφωνα με τους ψευδείς ισχυρισμούς Δρουσιώτη για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου που εκπονήθηκε μεταγενέστερα».

11:13 – Ο ολιγάρχης και τα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ

«Στο υποκεφάλαιο “Ο ολιγάρχης ζητά εξηγήσεις”, ο Δρουσιώτης γράφει ότι στις 6 Μαρτίου 2014 διευθετήθηκε κατ’ επείγουσα συνάντηση με Ριμπολόβλεφ όπου ο Αναστασιάδης θα μετέβαινε στο συνέδριο του ΕΛΚ.

Εκεί συμφωνήθηκε ένα νέο πεδίο δράσης. Ενώ στη σελίδα 52 του βίβλίου για τη δήθεν έκτακτη συνάντηση γράφει: Στα οικονομικά ανταλλάγματα που εξασφάλισε ο Αναστασιάδης για τη νέα του συνεργασία, ήταν να πληρώνει ο ολιγάρχης ταξίδια με ιδιωτικά τζετ. Είπε για αρχή θα ναυλωνόταν ένα τζετ για ταξίδι του Αναστασιάδη μονής διαδρομής».

11:09 – Απαντήσεις για το SMS

«Καταγράφεται πως ο νο.1 (αυθαιρέτως υπονοήθηκε ότι είμαι εγώ), είπε: “Ελπίζω να μην παρέμβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας”.

Η σύνδεση των γεγονότων οδηγεί σε λάθος ευρήματα. Απολύτως εσφαλμένα οι λειτουργοί επιθεώρησης συνέδεσαν την υπόθεση με άλλο SMS του Χατζήκυριάκου για ταξίδι, καταλήγοντας στο ανυπόστατο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να διέπραξα το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης στη βάση του ισοζυγίου πιθανοτήτων υπήρξε συμφωνία Αναστασιάδη-Ριμπολόβλεφ για κάλυψη των εξόδων της πτήσης Βρυξέλλες – Αθήνα και ότι η συμφωνία διευκολύνθηκε από τον Ανδρέα Χατζήκυριακο».

11:08 – Πώς απαντά για τη σύλληψη Ριμπολόβλεβα

«Ο ισχυρισμός για τον Ριμπολόβλεφ κατέρρευσε αφού τον ψήφισε η Βουλή με μόνο δύο αρνητικούς ψήφους.

Στα ίδια εξάλλου πορίσματα και ευρήματα καταλήγουν και οι Λειτουργοί Επιθεώρησης.

Για τη σύλληψη Ριμπολόβλεβα: Το αφήγημα αναφέρεται στη δήθεν γνώση και εμπλοκή του τέως ΠτΔ στη σύλληψη της συζύγου του κ. Ριμπολόβλεφ. Παραταύτα σε κανένα σημείο δεν γίνεται αναφορά για ενέργεια του τέως ΠτΔ προς οποιαδήποτε Αρχή ή όργανο που να υποδεικνύει εμπλοκή του Αναστασιάδη στη σύλληψη.

Η Αρχή λέει ότι δεν μπορεί να αποδειχτεί οτιδήποτε χωρίς την ύπαρξη υποστηρικτικής μαρτυρίας».

11:05 – Καταγράφεται ηρωοποίηση του εφευρέτη της υπόθεσης με τη Σάντη

«Δυστυχώς, και παρά τις επισημάνσεις της Αρχής:

Πρώτον: Είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί ότι το επίπεδο απόδειξης σε ερευνητικές διαδικασίες είναι του ισοζυγίου των πιθανοτήτων και όχι η απόδειξη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας

Δεύτερον: Τόσο οι λειτουργοί Επιθεώρησης και η Αρχή είχαν υπόψη το τεκμήριο της αθωότητας και ότι το δικαστήριο κρίνει αν κάποιος είναι ένοχος. Παρά ταύτα κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας, κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια και καταδίκασαν με βάση το ισοζύγιο των πιθανοτήτων. Κάποιοι το έπραξαν εδώ και χρόνια.

Αυτό που καταγράφεται μετά το πόρισμα είναι ένταση τοξικότητας, σπίλωση ονομάτων, δολοφονία χαρακτήρων και ηρωοποίηση του εφευρέτη της υπόθεσης με τη Σάντη. Κανένας δεν είπε ότι απορρίφθηκαν ως ψευδείς οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο βιβλίο κράτος Μαφία».

11:02 – Άρχισε η ενημέρωση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας

Όπως είπε ο Νίκος Αναστασιάδης κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια. Δεν χρειάζονταν το πόρισμα για να βγάλουν τη δική τους ετυμηγορία.