Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται τα δημόσια νοσηλευτήρια ενόψει της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια και τα Κέντρα Υγείας κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, δίνοντας «απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών και στην απρόσκοπτη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) θα λειτουργούν κανονικά, ενώ η φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών θα συνεχιστεί χωρίς επηρεασμό.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις ή αναπρογραμματισμοί σε ορισμένα προγραμματισμένα ραντεβού, εξετάσεις, μη επείγουσες υπηρεσίες και προγραμματισμένα χειρουργεία.

«Οι ασθενείς που ενδεχομένως επηρεαστούν θα ενημερωθούν έγκαιρα από τα αρμόδια τμήματα», προσθέτει.

Αναφέρει ακόμη ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού και παραμένει προσηλωμένος στην παροχή ασφαλών, ποιοτικών και συνεχών υπηρεσιών υγείας.

Καταλήγοντας, ο ΟΚΥπΥ υπογραμμίζει ότι «η ασφάλεια των ασθενών και η εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και των Κέντρων Υγείας αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα του Οργανισμού».

ΚΥΠΕ