Γυναίκα χρειάζεται να μεταβεί στο εξωτερικό για εξειδικευμένη επέμβαση και καθυστερεί η αναχώρηση της επειδή έστειλε γιατρός άλλης ειδικότητας το αίτημα στον ΟΑΥ, συγγενείς εκβιάζονται από νοσηλευτήρια για πρόωρα εξιτήρια ασθενών που χρήζουν περαιτέρω φροντίδας και ασθενείς ταλαιπωρούνται λόγω ελλείψεων που εντοπίζονται στην κυπριακή αγορά σε σημαντικά φάρμακα και θεραπείες.

Συνολικά 46 παράπονα έλαβε τον περασμένο μήνα το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου με τα περισσότερα από αυτά να αφορούν ταλαιπωρία, καθυστερήσεις, ελλείψεις ή και ελλιπή παροχή υπηρεσιών λόγω κανονισμών με «οριζόντια» εφαρμογή.

Κάποια από τα παράπονα αφορούσαν ελλιπή επικοινωνία μεταξύ προσωπικών γιατρών και ασθενών ενώ για άλλο ένα μήνα καταγράφηκαν και περιπτώσεις ενδεχόμενης ιατρικής αμέλειας για τις οποίες βεβαίως οι παραπονούμενοι παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες Αρχές για διερεύνηση.

Μεταξύ των αναφορών και η περίπτωση ασθενούς που προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, ωστόσο η διερεύνηση καθυστερεί αφού δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί γιατρός, της αρμόδιας ειδικότητας, για να βοηθήσει στο έργο των ανακριτών.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ασθενών:

«Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι η αστυνομία βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης πιθανής ιατρικής αμέλειας σχετικά με νευροχειρουργική επέμβαση που δεν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί».

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνα, «έχει ζητηθεί ο διορισμός νευροχειρουργού ως εμπειρογνώμονα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατή η εξεύρεση εμπειρογνώμονα, γεγονός που προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της υπόθεσης».

Η γυναίκα που προχώρησε στην καταγγελία στην ΟΣΑΚ, «ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για εξασφάλιση ανεξάρτητου νευροχειρουργού εμπειρογνώμονα (ενδεχομένως και από το εξωτερικό), ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η διερεύνηση της υπόθεσης».

Επισήμανε στο παράπονο της «ότι η καθυστέρηση επιβαρύνει σοβαρά την κατάσταση της υγείας της και ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για απονομή δικαιοσύνης».

Εξιτήριο πριν την ώρα του

Δεύτερο παράπονο φέρνει, για άλλη μια φορά, στο προσκήνιο την πρακτική που ακολουθούν νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ, για έκδοση εξιτηρίων σε ασθενείς οι οποίοι υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο ημερών νοσηλείας αλλά χρήζουν μεταφοράς τους σε κέντρα αποκατάστασης για επιπρόσθετε υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη πρακτική ταλαιπωρεί καθημερινά δεκάδες οικογένειες καθώς η διαθεσιμότητα υπηρεσιών αποκατάστασης εντός ΓεΣΥ, παραμένει περιορισμένη.

Στην προκειμένη περίπτωση, και σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ασθενών:

«Πολίτης ανέφερε ότι ο θείος του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσηλευτήριο μετά από ατύχημα και κάταγμα ισχίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ακολούθως νοσηλεύτηκε για συνολικά οκτώ ημέρες».

Όπως καταγγέλθηκε, «από την 4η έως την 5η ημέρα νοσηλείας, οι οικείοι του ασθενή δέχονταν πιέσεις από προσωπικό του νοσηλευτηρίου για άμεση λήψη εξιτηρίου και αποχώρηση του, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους συγγενείς, υπήρχαν ιδιαίτερα ανησυχητικά εργαστηριακά ευρήματα και εμφανής ανάγκη συνέχισης της νοσηλείας του».

Ο πολίτης ανέφερε ότι, «μετά την αποχώρηση του ασθενή από το νοσηλευτήριο και τη μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης, επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες της οικογένειας, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρά εργαστηριακά ευρήματα που, κατά την άποψή τους, δικαιολογούσαν τη συνέχιση της νοσηλείας του ασθενή σε νοσοκομειακό περιβάλλον».

Καθυστέρηση λόγω ιατρικής ειδικότητας

Άλλο παράπονο αφορούσε την ταλαιπωρία γυναίκας η οποία χρήζει μετάβασης στο εξωτερικό για εξειδικευμένη θεραπεία ωστόσο το αίτημα του γιατρού της απορρίφθηκε επειδή βάσει κανονισμών θα έπρεπε να υποβληθεί από γιατρό άλλης ειδικότητας.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο:

«Κυρία ανέφερε ότι, μετά από τραυματισμό στα πόδια πριν από περίπου έναν χρόνο, διαγνώστηκε αρχικά με μικρό διάστρεμμα. Ωστόσο, λόγω επιδείνωσης των πόνων και περαιτέρω εξετάσεων από δεύτερο ιατρό, διαπιστώθηκαν πολλαπλά διαστρέμματα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, ο ιατρός την ενημέρωσε ότι η καθυστέρηση στη σωστή διάγνωση οδήγησε στην εμφάνιση σπάνιου συνδρόμου.

Η παραπονούμενη ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε κρυοθεραπεία, η οποία, κατά την άποψή της, επιδείνωσε την κατάστασή της και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη λεκάνη.

Σήμερα αντιμετωπίζει αφόρητους πόνους, αδυνατεί να περπατήσει και είναι κλινήρης».

Σύμφωνα με την αναφορά της, «έχει επισκεφθεί δώδεκα ορθοπεδικούς ιατρούς και κανένας δεν ήθελε να αναλάβει την περίπτωσή της, με την αιτιολογία ότι το πρόβλημά της δεν είναι ορθοπεδικής φύσεως. Επιπρόσθετα, επισκέφθηκε Κλινική Πόνου χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε βελτίωση, ενώ ο ρευματολόγος που επισκέφθηκε της συνέστησε αξιολόγηση και θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία».

Όπως ανέφερε, «το αίτημα για αποστολή της στο εξωτερικό απορρίφθηκε από τον ΟΑΥ, με την αιτιολογία ότι θα πρέπει να υποβληθεί από ορθοπεδικό ιατρό και όχι απο ρευματολόγο.

Από πλευράς ΟΑΥ, αναφέρθηκε στον «Φ» ότι το αίτημα δεν απορρίφθηκε λόγω ειδικότητας αλλά επειδή δεν είχαν δοθεί από τον γιατρό όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως για παράδειγμα οι λεπτομέρειες των υπηρεσιών που χρειαζόταν ο ασθενής.

Ελλείψεις φαρμάκων από την αγορά

Οι ελλείψεις φαρμάκων από την κυπριακή αγορά, αναπόφευκτα επηρεάζουν και την ομαλή εξυπηρέτηση των δικαιούχων του ΓεΣΥ. Το Παρατηρητήριο Ασθενών, άλλωστε, σχεδόν κάθε μήνα δέχεται σχετικά παράπονα.

Από τα παράπονα που λήφθηκαν τον περασμένο μήνα ξεχωρίζει η περίπτωση γυναίκας η οποία ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμα ούτε αντίστοιχα φάρμακα για να καλυφθούν οι ανάγκες της.

Συγκεκριμένα και όπως ανέφερε:

«Το φαρμακευτικό σκεύασμα που λαμβάνει φαίνεται να βρίσκεται σε έλλειψη κατά τους τελευταίους δύο μήνες. Πρόκειται για βασική θεραπευτική αγωγή, ενώ οι θεράποντες ιατροί την ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική θεραπευτική επιλογή».

Η γυναίκα, ανέφερε επίσης ότι «και η αντιβίωση με κορτιζόνη που λαμβάνει ως θεραπεία στους πνεύμονες βρίσκεται σε έλλειψη, καθώς και το αντίστοιχο ισοδύναμο/εναλλακτικό φαρμακευτικό προϊόν».

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από φαρμακοποιούς, «δεν υπήρχε τη συγκεκριμένη στιγμή, σαφής πληροφόρηση σχετικά με το πότε τα σκευάσματα αυτά θα ήταν διαθέσιμα».

Η ΟΣΑΚ προώθησε το παράπονο στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος ενημέρωσε ότι «η έλλειψη του πρώτου φαρμακευτικού σκευάσματος αποκατάσταθηκα με εναλλακτική θεραπευτική επιλογή στο πλαίσιο του ΓεΣΥ».

Όσον αφορά το δεύτερο φαρμακευτικό σκεύασμα, ενημέρωσε ότι «εξακολουθεί να βρίσκεται σε έλλειψη και δεν υπάρχει προς το παρόν σαφές χρονοδιάγραμμα επαναδιάθεσής του επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι και αντίστοιχο εναλλακτικό προϊόν παρουσιάζει έλλειψη». Επιπρόσθετα, η ΟΣΑΚ ενημερώθηκε ότι «υπάρχει άλλη διαθέσιμη εναλλακτική θεραπευτική επιλογή για συνταγογράφηση και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για ενίσχυση της διαθεσιμότητάς της, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ασθενών που επηρεάζονται από τις υφιστάμενες ελλείψεις».

Το παιδί χρειάζεται πέραν των 36 συνεδριών

Τους κανόνες που εφαρμόζονται «οριζόντια» από τον ΟΑΥ και όχι στοχευμένα και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά αναδεικνύει το παράπονο πατέρα κοριτσιού που χρειάζεται υπηρεσίες λογοπαθολόγου.

Ο πατέρας, επικοινώνησε με το Παρατηρητήριο Ασθενών, ανέφερε ότι η ανήλικη κόρη του, έχει διαγνωστεί με σπάνια και σοβαρή νευροαναπτυξιακή γενετική πάθηση και ότι, σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις, χρειάζεται εντατική και συνεχόμενη πρώιμη παρέμβαση και ιδιαίτερα λογοθεραπείας».

Όπως ανέφερε, «το ισχύον πλαίσιο του συστήματος υγείας προβλέπει ανώτατο όριο 36 συνεδριών λογοθεραπείας ετησίως, το οποίο θεωρεί ανεπαρκές για τις ανάγκες του παιδιού καθώς καλύπτει μικρό μόνο μέρος της συνολικής απαιτούμενης θεραπείας. Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος για κατ’ εξαίρεση επιπλέον συνεδρίες».

Ο πολίτης, αναφέρει η ΟΣΑΚ, «θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν ανταποκρίνεται στις ιατρικές ανάγκες του παιδιού του και ζητά την κατ’ εξαίρεση έγκριση αυξημένου αριθμού συνεδριών λογοθεραπείας, καθώς και την αναθεώρηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου ώστε να επιτρέπεται η εξατομικευμένη αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών».