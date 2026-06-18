Επί τον τύπον των ήλων άγγιξαν χθες οι οργανωμένοι ασθενείς, ανοίγοντας τον δημόσιο διάλογο για αναθεώρηση, αναπροσαρμογή ή/και άρση περιορισμών και κανόνων που εφαρμόζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στο ΓεΣΥ και επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του προσωπικού γιατρού εντός του Συστήματος.

«Είναι αδιανόητο να καθυστερεί η επίσκεψη ενός ασθενούς στον ειδικό γιατρό, επειδή ο προσωπικός γιατρός δεν μπορεί να εκδώσει άλλα παραπεμπτικά, είναι απαράδεκτο να υποχρεώνονται οι ασθενείς να πληρώνουν €25 συνεισφορά, επειδή ο προσωπικός γιατρός έπιασε τον μέσο όρο παραπεμπτικών για τον μήνα, όπως ορίζει ο περιορισμός που εφαρμόζει ο ΟΑΥ», ανέφερε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

Τόνισε, παράλληλα, ότι «ο αριθμός των παραπεμπτικών δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο ποιότητας για την αποζημίωση των προσωπικών γιατρών», σημειώνοντας πως «κάποια από τα κριτήρια που εφαρμόζει ο ΟΑΥ, επίσης, χρήζουν αναπροσαρμογής.

Η ΟΣΑΚ, είπε, λαμβάνει διαρκώς παράπονα από ασθενείς «οι οποίοι μας αναφέρουν πως ο προσωπικός τους γιατρός είτε αρνήθηκε να εκδώσει παραπεμπτικό είτε τους ενημέρωσε ότι θα το τακτοποιήσει τον επόμενο μήνα επειδή, όπως τους λέει, συμπλήρωσε τον μέσο όρο παραπεμπτικών που καθόρισε ο ΟΑΥ».

Τα ποιοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται και για σκοπούς αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών, είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «πρέπει, κατά την άποψη μας, να αναθεωρηθούν, να εμπλουτιστούν, να λειτουργούν προς όφελος και των γιατρών και του Συστήματος και, κυρίως, προς όφελος των ασθενών. Πρέπει, παράλληλα, να ενσωματωθούν δείκτες για πρόληψη στην πρωτοβάθμια φροντίδα, να ενισχυθεί η εκπαίδευση των γιατρών, να ενισχυθούν οι ίδιοι οι προσωπικοί γιατροί οι οποίοι αποτελούν τον κεντρικότερο ίσως άξονα για τη λειτουργία του ΓεΣΥ».

Την ίδια ώρα, συνέχισε «και οι ειδικοί γιατροί πρέπει να υποβοηθούν το έργο των συναδέλφων τους προσωπικών γιατρών». Συγκεκριμένα και «ενώ οι προσωπικοί γιατροί υποχρεούνται να τεκμηριώνουν την αιτιολογία κάθε παραπομπής, συχνά η ανατροφοδότησή τους από τον ειδικό γιατρό περιορίζεται σε ελάχιστες ή και μηδενικές κλινικές πληροφορίες ή ακόμα και σε μια τελεία (.), γεγονός που δυσχεραίνει τη συνέχεια της φροντίδας του ασθενούς».

Πέραν αυτών, σύμφωνα με τους οργανωμένους ασθενείς, «ο ΟΑΥ εφαρμόζει σειρά περιορισμών οι οποίοι εγκλωβίζουν τους προσωπικούς γιατρούς και ταλαιπωρούν αφάνταστα τους πολίτες/ ασθενείς. Η απαγόρευση στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων από τους προσωπικούς γιατρούς έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των παραπομπών προς τους ειδικούς ιατρούς, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται εξειδικευμένη αξιολόγηση».

Για παράδειγμα:

>> Στην περίπτωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, όπου οι προσωπικοί γιατροί δεν έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν ορισμένα εισπνεόμενα αντιχολινεργικά μακράς δράσης (LAMA), με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να παραπέμπονται σε πνευμονολόγους αποκλειστικά για σκοπούς ανανέωσης ή έκδοσης συνταγής.

>> Στη διαχείριση της ημικρανίας, η μη δυνατότητα συνταγογράφησης τρυπτανών από τους προσωπικούς γιατρούς, οδηγεί σε περιττές παραπομπές προς νευρολόγους.

>> Σε παθήσεις όπως, ο υποθυρεοειδισμός και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 που θα μπορούσαν εύκολα να τυγχάνουν παρακολούθησης και να ρυθμίζονται αποτελεσματικά από τους προσωπικούς γιατρούς, επιβάλλεται η παραπομπή σε ενδοκρινολόγο.

>> Σημαντικά εμπόδια εντοπίζονται και στη διαχείριση της οστεοπόρωσης. Ακόμη και όταν υπάρχει τεκμηριωμένη διάγνωση, οι προσωπικοί ιατροί δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, ενώ δεν μπορούν να παραπέμπουν ασθενείς για βασικές εξετάσεις, όπως ο έλεγχος των επιπέδων βιταμίνης D.

Οι παραπομπές, είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, επιβάλλονται ακόμα και όταν οι ασθενείς έχουν διαγνωστεί, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα χρόνιων ασθενών και λαμβάνουν μακροχρόνια ή δια βίου θεραπεία.

Αναγκαία, υποστήριξε είναι και «η διεύρυνση των δικαιωμάτων παραπομπής των ασθενών από τους προσωπικούς τους γιατρούς για διαγνωστικές εξετάσεις, με άρση των περιορισμών που ισχύουν σήμερα για αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες και εξειδικευμένες η εργαστηριακές εξετάσεις, όταν υπάρχουν σαφείς και τεκμηριωμένες κλινικές ενδείξεις». Συμπλήρωσε πως «αντί της εφαρμογής γενικευμένων απαγορεύσεων, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες, τα οποία θα διασφαλίζουν την ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας χωρίς να δημιουργούν αχρείαστα εμπόδια στην εξυπηρέτηση των ασθενών».

Ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, μιλούσε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μεγάλης παγκύπριας έρευνας που αφορούσε την εμπειρία των πολιτών με τον προσωπικό τους γιατρό.

Πώς απαντά ο ΟΑΥ

Σχολιάζοντας τα όσα αναφέρθηκαν, από πλευράς ΟΣΑΚ, η γενική διευθύντρια του ΟΑΥ, Έφη Καμμίτση, σημειώνοντας ότι «το ΓεΣΥ είναι ένα Σύστημα δυναμικό. Έχει σχεδιαστεί με σωστές βάσεις αλλά πρέπει να αναπτυχθεί», συμφώνησε με τις επισημάνσεις των οργανωμένων ασθενών, λέγοντας, μάλιστα, ότι πρόκειται «για πράγματα τα οποία και εμείς στον Οργανισμό, πολύ συχνά συζητάμε μεταξύ μας».

«Είμαστε εδώ για να μελετήσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι μαζί, όλα αυτά που έχουν αναφερθεί για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.