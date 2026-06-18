Απελπισμένοι οι γιατροί. Σε απόγνωση οι ασθενείς, είτε βρίσκονται σε νοσηλεία, είτε στα σπίτια τους. Η μια στην πραγματικότητα κλινική διαιτολόγος/διατροφολόγος, που καθορίζει το διατροφικό πλάνο ανάλογα με την πάθηση, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς αλλά και που συνταγογραφεί για την χορήγηση διατροφικών σκευασμάτων σε ανθρώπους που αδυνατούν, λόγω προβλημάτων υγείας να λάβουν κανονική τροφή, είτε δεν τα βγάζει πέρα μόνη της, είτε απουσιάζει.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με αποτέλεσμα οι ασθενείς στην Επαρχία Λευκωσίας να είναι σχεδόν πάντα ξεκρέμαστοι.

«Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά, προκειμένου να εκφράσουμε την έντονη αγανάκτηση και ανησυχία μας για ένα σοβαρό πρόβλημα που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί εκατοντάδες χρόνιους ασθενείς, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις παρεμβάσεις μας προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Δημήτρης Λαμπριανίδης.

Εδώ και αρκετό καιρό, είπε, «δεκάδες ή και εκατοντάδες ασθενείς από όλη την Επαρχία Λευκωσίας αναγκάζονται να προσέρχονται στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Ωστόσο, η εξυπηρέτησή τους εξαρτάται ουσιαστικά από μία μόνο κλινική διαιτολόγο, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες λίστες αναμονής και σοβαρά προβλήματα πρόσβασης».

Το πρόβλημα, πρόσθεσε, γίνεται ακόμα πιο μεγάλο «όταν η συγκεκριμένη λειτουργός απουσιάζει λόγω άδειας ανάπαυσης, άδειας ασθενείας ή υπηρεσιακής απουσίας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή συνέδρια».

Στις περιπτώσεις αυτές, εξήγησε ο κ. Λαμπριανίδης, «το νοσοκομείο παραμένει ουσιαστικά χωρίς διαθέσιμη υπηρεσία κλινικής διαιτολογίας, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μένουν χωρίς την απαραίτητη αξιολόγηση και χωρίς πρόσβαση στα σκευάσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας τους».

Το πρόβλημα βεβαίως, δεν αφορά μόνο τους εξωτερικούς ασθενείς αλλά και τους ασθενείς, με σοβαρές παθήσεις που βρίσκονται σε νοσηλεία και χρειάζονται εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο.

«Είναι αδιανόητο ένα τεταρτοβάθμιο νοσηλευτήριο, όπως αυτό της Λευκωσίας, να παραμένει χωρίς επαρκή στελέχωση σε μια τόσο κρίσιμη υπηρεσία».

Ως ΟΣΑΚ, είπε ο κ. Λαμπριανίδης, «έχουμε επανειλημμένα επισημάνει στον ΟΚΥπΥ την ανάγκη άμεσης πλήρωσης των κενών θέσεων κλινικών διαιτολόγων. Όπως έχουμε ενημερωθεί, έχει εγκριθεί τουλάχιστον μία επιπρόσθετη θέση, η οποία όμως εξακολουθεί να παραμένει κενή εδώ και μήνες».

«Οι ασθενείς μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Για περισσότερο από έναν χρόνο αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης σε μια απολύτως αναγκαία υπηρεσία, χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική πρόοδος στην επίλυση του προβλήματος».

Για τον λόγο αυτό, «ζητούμε την εξουσιοδότηση ιδιωτών κλινικών διαιτολόγων να μπορούν να αξιολογούν και να συνταγογραφούν τα συγκεκριμένα διατροφικά σκευάσματα, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος αλλά και την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για ένταξη των ειδικών διατροφικών σκευασμάτων στο Γενικό Σύστημα Υγείας».

«Η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι ασθενείς δεν πρέπει να στερούνται υπηρεσίες και θεραπείες επειδή το σύστημα αδυνατεί να στελεχώσει έγκαιρα κρίσιμες θέσεις».