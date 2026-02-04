Σε σοβαρή καταγγελία για τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετώπισαν δύο ασθενείς, εξαιτίας ελλιπούς φροντίδας στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας, προχώρησε η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της συντεχνίας Σαββα Ιακώβου, πρόκειται για δύο ασθενείς που εισήχθησαν από τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), αλλά δεν μεταφέρθηκαν στα προβλεπόμενα τμήματα νοσηλείας τους. Αντίθετα, όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του, τοποθετήθηκαν προσωρινά σε άλλο τμήμα, το οποίο, όπως καταγγέλλεται, δεν λειτουργούσε κανονικά λόγω πληρότητας και έλλειψης προσωπικού.

«Δεν έχουμε τα τμήματα στελεχωμένα γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Είναι αποφάσεις του Οργανισμού να μη στελεχώνονται πλήρως τα τμήματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στο συγκεκριμένο τμήμα δεν υπήρχε η αναγκαία επίβλεψη από έμπειρο προσωπικό, με αποτέλεσμα οι δύο ασθενείς να υποστούν ανακοπή. «Επανήλθαν, όμως η ζωή τους κινδύνευσε σοβαρά. Ο ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Εντατική», σημείωσε.

Οι καταγγελία του κ. Ιακώβου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπο Χαριλάου, να υποδεικνύει ότι «ανακοπές σε ένα νοσοκομείο καταγράφονται καθημερινά» και να προσθέτει πως «αυτή τη στιγμή στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας υπάρχουν σε άλλους θαλάμους και όχι στον θάλαμο της ειδικότητας που ανήκουν, τουλάχιστον 20 ασθενείς. Σημαίνει ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι σε κίνδυνο και εμείς θέτουμε σε κίνδυνο τους ασθενείς μας».

Το ένα περιστατικό, όπως είπε ο κ. Χαριλάου «ήταν ορθοπεδικό και το δεύτερο αφορούσε την ειδικότητα της πνευμονολογίας. Το ότι έχουμε υπερπληρότητα αυτό το διάστημα, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτού του είδους τις τοποθετήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές του δημοσίου είχαν προχθές εκδώσει ανακοινώσεις επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το 2026 δεν έχει εγκριθεί με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού στα κρατικά νοσοκομεία.