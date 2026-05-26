Αποτροπιασμό προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση δολοφονίας ενός 11χρονου αγοριού στη Ρεν, με δύο ανήλικους να παραδέχονται ότι το στραγγάλισαν επειδή ήθελαν να «πάρουν εκδίκηση» για αλιευτικό εξοπλισμό αξίας λίγων δεκάδων ευρώ.

Οι δύο ύποπτοι, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου, όπου ενδέχεται να τους απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας ανηλίκου.

Το άψυχο σώμα βρέθηκε δίπλα στον ποταμό



Το θύμα, ο 11χρονος Τεό, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής σε δασική περιοχή κοντά στον ποταμό Βιλέν, στη δυτική Γαλλία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Ρεν, Frédéric Teillet, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από ζευγάρι κατοίκων της περιοχής που άκουσε κραυγές παιδιού και κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, με μια πετσέτα δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό.

«Τον σκοτώσαμε για να πάρουμε πίσω τα δολώματα»



Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο μικρός είχε πάει στον ποταμό για ψάρεμα μαζί με τους δύο εφήβους.

Λίγο αργότερα, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τους δύο ανήλικους να φεύγουν τρέχοντας από την περιοχή, ενώ τα σύνεργα ψαρέματος και προσωπικά αντικείμενα του παιδιού είχαν εξαφανιστεί. Κατά τις έρευνες στα σπίτια των υπόπτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον εξοπλισμό του 11χρονου.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι δύο ανήλικοι παραδέχθηκαν ότι επιτέθηκαν και στραγγάλισαν το παιδί, υποστηρίζοντας ότι ήθελαν να «εκδικηθούν» τον Τεό επειδή θεωρούσαν ότι τους είχε πάρει δολώματα ψαρέματος αξίας μερικών δεκάδων ευρώ.

Ωστόσο, ο 11χρονος είχε πει στους γονείς του ότι τα συγκεκριμένα δολώματα τού είχαν δοθεί από τον 16χρονο.

La mort de Théo, 11 ans, à Rennes est un drame absolu.



Comment accepter qu’une telle violence puisse emporter un enfant si jeune ?



Toutes mes pensées vont à ses parents, sa famille, ses proches et tous ceux qui l'aimaient. Que la justice puisse faire la lumière sur cette… https://t.co/Y5TaKqwa5B — Marie Mesmeur (@MarieMesmeur) May 26, 2026

Αντικρουόμενες καταθέσεις

Οι Αρχές αναφέρουν ότι οι καταθέσεις των δύο εφήβων παρουσιάζουν αντιφάσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι τρεις ανήλικοι είχαν συναντηθεί και το προηγούμενο βράδυ για ψάρεμα στον ίδιο ποταμό και είχαν κανονίσει να ξαναβρεθούν την επόμενη ημέρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη τόσο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος όσο και λόγω της ηλικίας των εμπλεκομένων.

iefimerida.gr