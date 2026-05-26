Μετά την Ζιζέλ Πελικό, νέα υπόθεση κακοποίησης συγκλονίζει τη Γαλλία: Τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση γιατί βασάνιζε για επτά χρόνια τη σύντροφό του και την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και άγνωστους».

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταδίκη του 51χρονου Γκιγιόμ Μπούτσι για βασανιστήρια και βιασμό της 42χρονης Λετίσια. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών εμπνεύστηκε να μιλήσει δημόσια από την Ζιζέλ Πελικό που νάρκωνε ο σύζυγός της για να τη βιάζουν άγνωστοι.

Ο Μπούτσι ήταν διευθυντής τράπεζας και βασάνιζε και βίαζε τη σύντροφό του από το 2015 έως το 2022 και με τη συμμετοχή αγνώστων που γνώριζε στο διαδίκτυο. Ο 51χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του συναινούσε, λέγοντας ότι «δεν πίστευε ότι της έκανε κακό».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης, η Λετίσια η οποία έχει σοβαρές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε «ψυχολογικό έλεγχο» που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με το France 24.

Ο Μπούτσι ομολόγησε διάφορες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων στραγγαλισμού, εγκαυμάτων και πράξεων κτηνοβασίας, αλλά είπε ότι ήταν «σεξουαλικά παιχνίδια με συναίνεση στο πλαίσιο της στενής σχέσης τους», όπως αναφέρει το AFP. Παραδέχτηκε επίσης ότι εξανάγκαζε την Λετίσια σε πορνεία. Η γυναίκα είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε «σταματήσει να μετράει» όταν έφτασε στους σχεδόν 500 άνδρες.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Όταν ο πρώην σύντροφός της πρότεινε την ιδέα του σαδομαζοχισμού, η Λετίσια είπε ότι σκέφτηκε «χτυπήματα, δέσιμο», προσθέτοντας ότι της είχε πει ότι θα σταματούσαν αν δεν της άρεσε. Αλλά «ήταν καθαρή, απλή βία», είπε, περιγράφοντας ότι ζούσε σε «συνεχή φόβο» ότι ο πρώην σύντροφός της θα δημοσιοποιούσε προσωπικές καταγραφές αν τον άφηνε.

«Ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου», δήλωσε η μητέρα τεσσάρων παιδιών στο δικαστήριο. Η Λετίσια περιέγραψε πώς, «στιγμή τη στιγμή», ο Μπούτσι την ώθησε να κοιμηθεί με άλλους άντρες, πριν της ζητήσει την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 να πάει σε έναν σταθμό εξυπηρέτησης στον αυτοκινητόδρομο και να «προσφερθεί σε ξένους», ενώ εκείνος άκουγε από το τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την New York Post, η Λετίσια κατέθεσε πως εξαναγκάστηκε να έρθει σε επαφή με έναν οδηγό φορτηγού μία ημέρα μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο στο οποίο είχε γεννήσει την κόρη της το 2017.

Ο τραπεζίτης ανάγκασε την πρώην σύντροφό του να ασχοληθεί με την πορνεία, εκδιδόμενη σε «φίλους, συναδέλφους και ξένους» και υποχρεώνοντάς την να τηρεί κατάλογο των εμπλεκόμενων ανδρών.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε κατά τη διάρκεια της δίκης.

«Είχε πει ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε. Θυμάμαι τα πάντα», έλεγε η Λετίσια στην εκπομπή Sept à Huit, του TF1, πριν από τη δίκη.

Ο δικηγόρος της Λετίσια, Φιλίπ Ανρί Ονεγκέρ, δήλωσε ότι η Ζιζέλ Πελικό ενέπνευσε την πελάτισσά του να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της. Ο τραπεζικός στη δίκη δεν κατηγορήθηκε ότι είχε ναρκώσει την ενάγουσα, σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό.

Το δικαστήριο της νοτιοανατολικής Γαλλίας καταδίκασε τον 51χρονο σε 25 χρόνια φυλάκισης, ορίζοντας ότι πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του προτού δικαιούται αναστολή. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη για να αποτραπεί ο «κίνδυνος υποτροπής σε βάρος άλλης γυναίκας».

protothema.gr