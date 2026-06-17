Θετική εικόνα για τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού στο ΓεΣΥ καταγράφει η παγκύπρια έρευνα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με τη συμμετοχή 1.337 δικαιούχων του συστήματος υγείας.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους Προσωπικούς Ιατρούς, αν και όπως διαπιστώνεται, έστω και μια μικρή μερίδα των πολιτών (13%), δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην επικοινωνία.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα αποτελέσματ της οποίας ανακοινώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο δημοσιογρφικής διάσκεψης:

– Το 66% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να αλλάξει τίποτα στον τρόπο που εξυπηρετείται από τον Προσωπικό Ιατρό του,

– Το 96% αναφέρει ότι οι ανάγκες του καλύφθηκαν κατά το τελευταίο ραντεβού.

– Το 91% αξιολογεί θετικά την ικανότητα του ιατρού να ακούει και να επεξηγεί τα ζητήματα υγείας που τον απασχολούν.

Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενών και Προσωπικών Ιατρών φαίνεται επίσης να έχει εδραιωθεί, καθώ:

– Το 75% των δικαιούχων παραμένει εγγεγραμμένο στον ίδιο ιατρό για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ωστόσο, το 35% δηλώνει ότι έχει αλλάξει τουλάχιστον μία φορά Προσωπικό Ιατρό από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, με κυριότερους λόγους τη δυσκολία επικοινωνίας, τη δυσαρέσκεια από τη συμπεριφορά του ιατρού και την αδυναμία εξυπηρέτησης σε επείγοντα περιστατικά.

Η επικοινωνία αναδεικνύεται ως το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί τους δικαιούχους. Αν και το 78% χαρακτηρίζει εύκολη την επικοινωνία με τον Προσωπικό Ιατρό του, το 13% αναφέρει ότι κατά τον τελευταίο χρόνο προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του χωρίς επιτυχία.

Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες στράφηκαν σε άλλες λύσεις, όπως φαρμακοποιούς, ειδικούς ιατρούς ή ακόμη και τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι εξυπηρετούνται την ίδια ή την επόμενη ημέρα όταν χρειάζονται ραντεβού, ενώ το 87% θεωρεί τον χρόνο αναμονής ικανοποιητικό.

Παράλληλα, η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΓεΣΥ καταγράφεται σε υψηλά επίπεδα, καθώς το 79% έχει αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του ιατρικό προφίλ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν τις υπηρεσίες πρόληψης καθώς, παρά το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό πολιτών δηλώνει ότι έλαβε συμβουλές για εμβολιασμούς και προληπτικές εξετάσεις, περίπου ένας στους τρεις αναφέρει ότι δεν έλαβε καμία σχετική καθοδήγηση από τον Προσωπικό Ιατρό του.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση της έρευνας από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ Κωνσταντίνο Τσιούτη, «το στοιχείο αυτό καταδεικνύει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης του προληπτικού ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

«Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του ΓεΣΥ, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της πλειονότητας των πολιτών. Την ίδια στιγμή, εισηγείται μέτρα για ενίσχυση της επικοινωνίας, καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, προώθηση της προληπτικής ιατρικής και περαιτέρω αναβάθμιση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των δικαιούχων και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος