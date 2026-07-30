Βαλίτσες, εισιτήρια και διαβατήριο δεν είναι τα μόνα που πρέπει να ελέγξετε πριν από ένα ταξίδι στην Ευρώπη.

Μερικές απλές κινήσεις μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβασή σας σε ιατρική φροντίδα, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Μέσω των Ηλεκτρονικών Διασυνοριακών Υπηρεσιών Υγείας και του δικτύου MyHealth@EU, στο οποίο συμμετέχει η Κύπρος, μπορείτε να έχετε ασφαλή πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για την υγεία σας, προκειμένου να ενημερώσετε τους επαγγελματίες υγείας που θα σας εξυπηρετήσουν.

Παράλληλα, στις χώρες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο, οι πολίτες μπορούν να εκτελέσουν ηλεκτρονικές συνταγές και να προμηθευτούν τη φαρμακευτική αγωγή τους από συμμετέχοντα φαρμακεία του εξωτερικού.

Τα τρία βήματα πριν από την αναχώρηση

Πριν φύγετε για το ταξίδι σας:

Ζητήστε από τον προσωπικό ιατρό σας να δημιουργήσει το Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό σας. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές σας έχουν καταχωριστεί, εφόσον λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή. Ελέγξτε εάν οι υπηρεσίες MyHealth@EU παρέχονται στη χώρα προορισμού σας.

Η προετοιμασία πρέπει να γίνεται πριν από την αναχώρηση, ώστε οι απαραίτητες πληροφορίες να είναι διαθέσιμες εάν παρουσιαστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τι μπορεί να δει ένας γιατρός στο εξωτερικό

Το Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό περιλαμβάνει κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ασφαλέστερη αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Μεταξύ αυτών βρίσκονται:

οι αλλεργίες,

οι χρόνιες παθήσεις,

η φαρμακευτική αγωγή,

άλλα σημαντικά ιατρικά δεδομένα.

Η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη όταν ο ασθενής χρειάζεται άμεση φροντίδα ή δεν είναι σε θέση να δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Μέχρι σήμερα με το δίκτυο έχουν συνδεθεί, πέραν από την Κύπρο: οι Ελλάδα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Κροατία, Πολωνία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Εσθονία, Τσεχία και Ισπανία.