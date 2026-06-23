Την εκτίμηση ότι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, δεν κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα που προκύπτει από το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία», εξέφρασε ο νομικός Χρίστος Κληρίδης, σχολιάζοντας στο philenews τη δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε ο πρώην Πρόεδρος.

Όπως ανέφερε, ο κ. Αναστασιάδης απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε σοβαρές καταγγελίες και ζητήματα που καταγράφονται στο πόρισμα, περιοριζόμενος σε γενικόλογες τοποθετήσεις και αοριστολογίες.

Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής του, υποστηρίζοντας ότι η συνέντευξη όχι μόνο δεν έπεισε την κοινή γνώμη, αλλά ενδεχομένως να προκάλεσε και περαιτέρω ζημιά στην εικόνα του.

«Περιορίστηκε σε γενικότητες και αοριστολογίες»

Αρχικά, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο κ. Αναστασιάδης δεν κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα ενός Προέδρου ο οποίος, όπως προκύπτει από το πόρισμα, φαίνεται να διαχειριζόταν ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος ως να επρόκειτο για ιδιωτικές υποθέσεις που τον αφορούσαν προσωπικά.

«Σύμφωνα με το πόρισμα, φαίνεται ότι προτεραιότητά του ήταν η προώθηση των δικών του συμφερόντων, των συμφερόντων της οικογένειάς του και των συνεργατών του και όχι το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο τέως Πρόεδρος δεν απάντησε στις συγκεκριμένες κατηγορίες ούτε αναφέρθηκε σε αυτές.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Αναστασιάδης απέφυγε να δώσει απαντήσεις για τη σχέση του με τον Ριμπολόβλεφ, για τις σχέσεις του με το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα και Παναγιώτη Νεοκλέους, για την ενδεχόμενη εμπλοκή του στη σύλληψη της κ. Ριμπολόβλεβα, καθώς και για το πώς το Υπουργικό Συμβούλιο απέδωσε στην Αρχιεπισκοπή αξία σημαντικά υψηλότερη από εκείνη που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, δικαιολογείτο στην υπόθεση απαλλοτρίωσης γης.

Επιπλέον, ο κ. Κληρίδης υποστήριξε ότι ο τέως Πρόεδρος δεν έδωσε απαντήσεις αναφορικά με το δικηγορικό του γραφείο, τις προμήθειες που ενδέχεται να εισέπραττε, αλλά και τις καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος που περιλαμβάνονται στο πόρισμα «Κράτος Μαφία».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Δρομολαξιάς, σημείωσε ότι δεν άκουσε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά, ενώ για το ζήτημα των χρυσών διαβατηρίων ανέφερε πως «μας είπε κάποιες αοριστολογίες».

Ο κ. Κληρίδης τόνισε ότι, από τη στιγμή που ο κ. Αναστασιάδης επέλεξε να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, όφειλε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα και τις κατηγορίες που του αποδίδονται και όχι να περιοριστεί σε γενικότητες και αοριστολογίες.

«Είναι πολύ περίεργο ένας εν δυνάμει ύποπτος σε ποινικές υποθέσεις να παραχωρεί συνεντεύξεις Τύπου. Είναι πρωτάκουστο. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κανένας δεν πείστηκε από τα λεγόμενά του»

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του τέως Προέδρου ότι δεν είχε ερωτηθεί από τους Λειτουργούς Επιθεώρησης για συγκεκριμένα ζητήματα, ο κ. Κληρίδης δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, εκτός αν δούμε τα πρακτικά. Πιθανόν η Αρχή να εκδώσει συγκεκριμένη ανακοίνωση».

Πρόσθεσε ότι ο κ. Αναστασιάδης είχε τη χρυσή ευκαιρία να απαντήσει στα ζητήματα που εγείρονται από το πόρισμα. «Μπορεί ακόμη και σήμερα να αποστείλει σχετικό υπόμνημα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η συνέντευξη του τέως Προέδρου δεν έπεισε. «Ενδεικτικό είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αμέσως μετά τη συνέντευξη δήλωσε στο ΡΙΚ ότι θα προχωρήσουν με τον διορισμό ποινικού ανακριτή», είπε.

Ο κ. Κληρίδης εξέφρασε, τέλος, την άποψη ότι επρόκειτο για μια συνέντευξη που έπρεπε να είχε αποφευχθεί. «Δεν προσέφερε τίποτα. Κανένας από τους ακροατές δεν έχει πειστεί από τα λεγόμενά του και ίσως να του προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ζημιά», ανέφερε.

Πώς απαντά στο ενδεχόμενο διορισμού ξένου ανακριτή

Ερωτηθείς κατά πόσο θα μπορούσε να διοριστεί ξένος ποινικός ανακριτής ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος επηρεασμός, απάντησε ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ωστόσο, ένας ξένος εμπειρογνώμονας θα ήταν προτιμότερο να πλαισιώνεται και από έναν Κύπριο νομικό.

«Στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου διορίστηκε εμπειρογνώμονας από την Ελλάδα μαζί με έναν Κύπριο. Αυτό γίνεται γιατί ο Κύπριος δικηγόρος γνωρίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ποινικοί ανακριτές από το εξωτερικό διορίζονται συνήθως σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, τις οποίες ενδεχομένως να μην διαθέτουν οι Κύπριοι εμπειρογνώμονες.

«Στην περίπτωση του πορίσματος “Κράτος Μαφία”, το οποίο εκτείνεται σε 3.000 σελίδες και περιλαμβάνει περίπου 200 μάρτυρες και τεκμήρια, ενδεχομένως να μην απαιτείται ξένος ανακριτής. Αρκεί όσοι διοριστούν να είναι απολύτως ακέραιοι και αμερόληπτοι, να μην καθοδηγούνται από τη Νομική Υπηρεσία και να είναι έτοιμοι να εργαστούν εντατικά, ώστε να παραδώσουν το πόρισμά τους εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος», πρόσθεσε.

«Μονόδρομος η παραίτηση Γιώργου Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη»

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση του Εισαγγελικού Συμβουλίου, το οποίο παρέδωσε την Έκθεση τόσο στην Αστυνομία όσο και στο Υπουργικό Συμβούλιο για να κινηθούν οι διαδικασίες ποινικής διερεύνησης, ο κ. Κληρίδης υποστήριξε ότι το Συμβούλιο επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από την υπόθεση.

«Μετά την κριτική και τα πυρά που δέχθηκε το Εισαγγελικό Συμβούλιο, αλλά και τις αμφιβολίες που διατυπώθηκαν για την ακεραιότητά του, επέλεξε ουσιαστικά να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να αφήσει την υπόθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Νομική Υπηρεσία δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. «Εξακολουθεί να υπάρχει θεσμικό αδιέξοδο. Με βάση το Σύνταγμα, το πόρισμα θα καταλήξει στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Από τη στιγμή που αυτοεξαιρέθηκαν, βρισκόμαστε ενώπιον ενός αδιεξόδου. Επιμένω ότι αποτελεί μονόδρομο η παραίτηση του Γιώργου Σαββίδη και του Σάββα Αγγελίδη, αν θέλουμε αυτή η υπόθεση να έχει αποτέλεσμα», υποστήριξε.

«Ο Αναστασιάδης αυτοαναιρείται και πλήττει την Αρχή»

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο διορισμού δημόσιου κατήγορου, ο κ. Κληρίδης εξήγησε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένης της άσκησης ή μη ποινικής δίωξης, πάντοτε όμως υπό τις οδηγίες του.

«Το ζήτημα δεν επιλύεται με τον διορισμό οποιουδήποτε τρίτου κατήγορου. Πρόκειται για μια περίπτωση όπου και οι δύο έχουν αυτοεξαιρεθεί, γεγονός που ουσιαστικά ακυρώνει τη συνταγματική πρόνοια που τους παρέχει την εξουσία είτε να λάβουν οι ίδιοι την απόφαση είτε να εξουσιοδοτήσουν τρίτο πρόσωπο να την λάβει», σημείωσε.

Τέλος, σχολιάζοντας την κριτική του Νίκου Αναστασιάδη προς τους Λειτουργούς Επιθεώρησης που συνέταξαν το πόρισμα, ανέφερε ότι οι αναφορές αυτές είναι προσβλητικές για την ίδια την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

«Υποσκάπτει τον θεσμό της ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς όταν αυτές οι αναφορές γίνονται από τον Πρόεδρο που διόρισε τα μέλη της. Ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης αυτοαναιρείται και πλήττει τον θεσμό. Δεν μπορεί να κατηγορεί άλλους ότι δεν σέβονται τους θεσμούς, όταν ο ίδιος δεν σέβεται την Αρχή κατά της Διαφθοράς», κατέληξε.