Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά, χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό, ενώ ανέφερε ότι το Ιράν συμφώνησε σε πυρηνικούς ελέγχους.

«Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επιπέδου».

«Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι τα κεφάλαια και η άρση των κυρώσεων που θα αποδεσμευθούν προς το Ιράν θα κατατεθούν σε λογαριασμούς μεσεγγύησης «υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ» και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για «την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων «καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας από τους σπουδαίους Αμερικανούς αγρότες μας».

Τραμπ: 19 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Ορμούζ

Σε επόμενη ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πέρασαν 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας το «ρεκόρ όλων των εποχών».

Συμπλήρωσε δε ότι «Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν και ο κόσμος είναι ένα πολύ ασφαλέστερο μέρος».

Η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα επιτρέψει στον ΔΟΑΕ να επιθεωρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Την πρόθεσή του να μην επιτρέψει στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA / ΔΟΑΕ) να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίσθηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Επειτα από τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Ιρανοί «δέχθηκαν να απευθύνουν πρόσκληση στους επιθεωρητές» της IAEA ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για «ένα σημαντικό βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποπίηση, δηλαδή τον καθολικό τερματισμό του προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού του Ιράν».

Ομως η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχει καλέσει τους επιθεωρητές της IAEA στις βασικές εγκαταστάσεις του πυρηνικού της προγράμματος.

«Δεν είχαμε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της IAEA» Ραφάελ Γκρόσι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Ούτε προβλέπουμε επιθεώρηση από την IAEA των πυρηνικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από την αμερικανική και σιωνιστική στρατιωτική επίθεση», πρόσθεσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στην Τεχεράνη.

«Κάθε πληροφορία είναι εσφαλμένη»

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Εθνη στην Γενεύη Αλί Μπαχρέινι διέψευσε επίσης ότι υπάρχει τέτοιου είδους απόφαση. «Είναι υπερβολικά νωρίς για να εγερθούν αυτά τα θέματα», που ανήκουν στην «επόμενη φάση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα», είπε στους δημοσιογράφους. «Κάθε πληροφορία επί του θέματος αυτού είναι εσφαλμένη».

Τον Ιούνιο 2025, κατά την διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών που ξεκίνησε με ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισπαχάν. Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «αφάνισε» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το συγκρότημα της Νατάνζ έγινε εκ νέου στόχος στον τελευταίο πόλεμο.

Η έκταση των ζημιών δεν είναι γνωστή και το Ιράν προβάλλει θέματα ασφαλείας για να αρνηθεί την πρόσβαση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Με βάση νόμο που ψηφίσθηκε από το ιρανικό κοινοβούλιο, το Ιράν διέκοψε τον Ιούλιο 2025 κάθε συνεργασία με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον οργανισμό του ΟΗΕ ότι δεν καταδίκασε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Το Ιράν δέχθηκε ωστόσο τον Σεπτέμβριο 2025 να υποδεχθεί εκ νέου τους επιθεωρητές, έπειτα από συμφωνία για νέο πλαίσιο συνεργασίας, και μέλη του προσωπικού της IAEA έχουν επισκεφθεί τους τελευταίους μήνες το Ιράν, και ειδικότερα την πυρηνική εγκατάσταση του Μπουσέρ. Αλλά δεν είχαν πρόσβαση στα βομβαρδισμένα τμήματα.

«Στην ουσία, δεν υπάρχει επ’ αυτού κανένα σχετικό πρωτόκολλο», επανέλαβε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

cnn.gr