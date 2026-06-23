Τις απαντήσεις που έδωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, στη δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε σήμερα το πρωί, μια εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων των Λειτουργών Επιθεώρησης που διόρισε η Αρχή Κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», σχολίασαν οι νομικοί Αχιλλέας Δημητριάδης και Σίμος Αγγελίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως ο τέως Πρόεδρος εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του με το αποτέλεσμα του πορίσματος και, ως εκ τούτου, αυτές οι δύο απόψεις θα ξεκαθαριστούν σε ποινικό, αστικό και πολιτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το ποινικό, χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κ. Αναστασιάδης δέχεται ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή και κατήγορο, και ότι θα απαρνιόταν την προεδρική του ασυλία, εάν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. «Ο κ. Αναστασιάδης έδωσε κατεύθυνση για το ποινικό κομμάτι», είπε ο κ. Δημητριάδης και εξήγησε ότι η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Στο αστικό επίπεδο, σημείωσε, υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική μάχη μεταξύ του Μακάριου Δρουσιώτη και του τέως Προέδρου για τα βιβλία «Κράτος Μαφία» και «Συκοφάντης», αντίστοιχα. «Οι δύο θα χτυπηθούν και θα δούμε το αποτέλεσμα», είπε ο κ. Δημητριάδης. Στο πολιτικό επίπεδο, που είναι και το πιο σημαντικό, ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε τη θέση ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν βοηθά ούτε τον διάλογο, ούτε και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς της Δημοκρατίας. Ο οδικός χάρτης είναι εκεί, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να οριστεί, είπε καταληκτικά.

Από την πλευρά του, ο Σίμος Αγγελίδης υποστήριξε ότι το γεγονός πως ο κ. Αναστασιάδης επέλεξε να βγει δημόσια και να συνεχίσει τον διάλογο, ανοίγει το δρόμο για να συνεχιστεί το λαϊκό δικαστήριο. «Αυτό αποτελεί κίνδυνο. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν όπου η τελική κρίση της ενοχής σε μια υπόθεση ανατράπηκε, λόγω μεγάλης δημοσιότητας, επειδή θεωρήθηκε ότι κανένας μάρτυράς δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος», διευκρίνισε.

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι ο κόσμος θέλει να γνωρίζει αν υπήρξε οποιαδήποτε σφαλλόμενη διαδικασία από τον κ. Αναστασιάδη και τον κύκλο του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και αυτοί πρέπει να είναι οι όροι εντολής που θα δώσει το Υπουργικό στους ποινικούς ανακριτές.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρουν τον τέως Πρόεδρο να έχει λάβει και τις 3.000 σελίδες του πορίσματος, ο κ. Αγγελίδης ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τέτοια εξουσία. Σημειώνεται ότι τις πιο πάνω πληροφορίες διέψευσε, σε δικές του δηλώσεις στην εκπομπή, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος.