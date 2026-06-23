Σε άμεση διαβίβαση της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Τελικής Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης για την υπόθεση που συνδέεται με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» προχώρησε το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας, αποστέλλοντάς τες αυτούσιες στην Αστυνομία και το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την ταχύτερη έναρξη ποινικής διερεύνησης για τυχόν αδικήματα που ενδέχεται να προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας

Η Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (η Αρχή) και η Τελική Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης για την πιο πάνω έρευνα παραδόθηκαν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στις 22/6/2026, μαζί με αντίγραφα των πρακτικών και τεκμηρίων. Τα μέλη του Εισαγγελικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη:

την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να απέχουν από τη διαδικασία και να αναθέσουν τον χειρισμό του θέματος στο Εισαγγελικό Συμβούλιο, όπως προκύπτει από την Ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 17/6/26,

την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι προτίθεται να προβεί σε διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτή ανακοινώθηκε στις 17/6/26,

την Ανακοίνωση της Αρχής, ημερομηνίας 16/6/26 και τη διαβιβαστική επιστολή του πορίσματος στη Νομική Υπηρεσία, ημερομηνίας 22/6/26,

το δημόσιο ενδιαφέρον που προκύπτει από τη φύση, τη σοβαρότητα και το εύρος της έρευνας, καθώς και από τα πρόσωπα που εμπλέκονται,

την ανάγκη συνέχισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης,

αποφάσισαν όπως διαβιβάσουν αμέσως αυτούσια την Έκθεση της Αρχής και την Τελική Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, μαζί με όλα τα συνημμένα, τόσο στην Αστυνομία όσο και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό η ποινική διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σε αυτό το στάδιο, υπό το φως των ανωτέρω και με γνώμονα τη διαφύλαξη της αντικειμενικότητας της έρευνας, κρίθηκε ότι τόσο η Έκθεση της Αρχής, όσο και η Τελική Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, πρέπει να διαβιβαστούν αυτούσιες, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία, με σκοπό τη διενέργεια διευρυμένης ποινικής διερεύνησης για όλα τα πιθανά ποινικά αδικήματα που δύναται να προκύπτουν από αυτές.