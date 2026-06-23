Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ 2026 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, διαμορφώνοντας σταδιακά πιο καθαρή εικόνα για τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση στους «32», εκείνες που έχουν αποκλειστεί και όσες εξακολουθούν να ελπίζουν σε πρόκριση μέσω της κατάταξης των τρίτων.

Πλέον και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, 6 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ, ενώ αντίθετα 4 χώρες είναι δεδομένα εκτός συνέχειας.

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πως η τελευταία «στροφή» στα γκρουπ θα κρίνει σχεδόν τα πάντα. Ίσως, το μόνο θετικό της αύξησης των ομάδων, ότι υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν «τσεκάρει» τη θέση τους για την επόμενη φάση, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής.

Series of surprising results lowered the expected threshold to qualify for Round of 32 as a third placed team.



3 pts and -1 GD now at 96% to qualify!



👉 Team-specific probabilities and expected goals distribution (scored, conceded, goal difference) for all 48 teams available in… pic.twitter.com/NtuJ8dgwwT — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 22, 2026

Τώρα όσον αφορά την 3η θέση, από την οποία οι 8 από τις 12 καλύτερες θα συνεχίσουν στο τουρνουά, φαίνεται πως οι 3 βαθμοί (μίνιμουμ) είναι αρκετοί για να δώσουν πρόκριση, ακόμη και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων στο -1.

Αυτό βέβαια αλλάζει από ημέρα σε ημέρα, όμως μοιάζει βέβαιο πως μια χώρα με 3 πόντους και θετικό ή ίσο (0) συντελεστή γκολ θα έχει μια θέση στους «32».

🇦🇷 Argentina have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup June 22, 2026



Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα

Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια για μια ακόμα ημέρα στου Μουντιάλ, με την Πορτογαλία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα για την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ καθώς μετά την ισοπαλία με το Κονγκό, σήμερα στις 20:00 αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν για την δεύτερη αγωνιστική.

Επόμενο παιχνίδι για σήμερα, είναι αυτό της Αγγλίας κόντρα στην Γκάνα στις 23:00. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ μπήκε πολύ καλά στη διοργάνωση καθώς επικράτησε 4-2 της Κροατίας στο πρώτο παιχνίδι έχοντας μια πολύ καλή εικόνα στον αγώνα.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 02:00 με τον αγώνα της Κροατίας που διαθέτει απέναντι στον μαχητικό Παναμά, ενώ τελευταίο ματς είναι αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που εξέπληξε τους πάντες με την ισοπαλία απέναντι στην Πορτογαλία, κόντρα στην Κολομβία.

protothema.gr