Ιστορικές στιγμές έζησε η οικογένεια Μέσι στις κερκίδες, καθώς ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 τέρματα. Η σύζυγός του Αντονέλα Ροκούζο έκανε συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Τι τιμή να σε βλέπω να κάνεις ιστορία ξανά και ξανά 🤍🇦🇷 Σ’ αγαπώ @leomessi !!!» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Ο ίδιος ο Μέσι δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητα τα λόγια της γυναίκας του, γράφοντας και ο ίδιος «σε αγαπώ» και βάζοντας δίπλα δύο κόκκινες καρδούλες.

Η συγκινητική ανάρτηση από την Αντονέλα Ροκούζο για το ρεκόρ του Μέσι και το «σε αγαπώ» του Αργεντίνου σούπερ σταρ

Παρά το χαμένο πέναλτι στο 10ο λεπτό όταν έστειλε τη μπάλα άουτ, ο Pulga δεν πτοήθηκε και έτσι στο 38΄ όταν ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Μέσι με αριστερό πλασέ πάνω στην κίνησε άνοιξε το σκορ.

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έτσι, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970).

protothema.gr