Ιστορικές στιγμές έζησε η οικογένεια Μέσι στις κερκίδες, καθώς ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 τέρματα. Η σύζυγός του Αντονέλα Ροκούζο έκανε συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Τι τιμή να σε βλέπω να κάνεις ιστορία ξανά και ξανά 🤍🇦🇷 Σ’ αγαπώ @leomessi !!!» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Ο ίδιος ο Μέσι δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητα τα λόγια της γυναίκας του, γράφοντας και ο ίδιος «σε αγαπώ» και βάζοντας δίπλα δύο κόκκινες καρδούλες.

Παρά το χαμένο πέναλτι στο 10ο λεπτό όταν έστειλε τη μπάλα άουτ, ο Pulga δεν πτοήθηκε και έτσι στο 38΄ όταν ο Μεντίνα έκανε γύρισμα από αριστερά, ο Τιάγκο Αλμάδα άφησε πανέξυπνα τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Μέσι με αριστερό πλασέ πάνω στην κίνησε άνοιξε το σκορ.

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έτσι, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ (18 τέρματα), ενώ παράλληλα έγινε ο μοναδικός που σκοράρει σε έξι διαδοχικά ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ζιστ Φοντέν (1958) και τον Ζαϊρζίνιο (1970).

protothema.gr