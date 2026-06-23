Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει στο Fox News ότι θα πει τα εξής στους Ιρανούς διαπραγματευτές, σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ: «Αν τα κλείσετε δεν θα έχετε πια χώρα. Δεν θα προλάβετε καν να επιστρέψετε στη δική σας γ… χώρα».

Αλήθεια, πόσο έχει προχωρήσει η διπλωματία…

Δύο, μόλις, χρόνια μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κιρ Στάρμερ, 61 ετών, υπέβαλε χθες την παραίτησή του. Παρέδωσε επίσης και το αξίωμά του ως πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος. Αυτό, για το οποίο πανηγύριζαν οι δικοί μας αριστερίζοντες. Κακώς. Κύριος ήρθε, κύριος φεύγει.

Δηλώνει ότι κάθε του απόφαση ως πρωθυπουργός λήφθηκε με γνώμονα ότι κάθε του απόφαση στην 10 Downing Street ήταν «θα βάζω πάντα τη χώρα μου μου πρώτη».

Έκανε επίσης μια συγκινητική αναφορά «στη φανταστική γυναίκα μου Βικ», (φωτογραφία), περιγράφοντάς την ως «ο βράχος μου». Και, πρόσθεσε ακόμα ότι θέλει να γίνει «ο καλύτερος μπαμπάς για τα υπέροχα παιδιά μου, που είναι το καμάρι και η χαρά μου».

Θα τον αντικαταστήσει ο βουλευτής από το Μάκερφιλντ, Άντι Μπέρναμ.

Η Βρετανία είναι σοβαρή χώρα. Έπεσε, όμως, στα χέρια του Ντέιβιντ Κάμερον που, για να ικανοποιήσει το πόπολο, που είχε παρασυρθεί με τον ανεκδιήγητο λαϊκιστή και πολιτικό τυχοδιώκτη, Νάιτζελ Φάρατζ, πήρε την ακατανόητη απόφαση για δημοψήφισμα για το αν θα μείνει η Βρετανία μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ετυμηγορία ήταν συντριπτική: «Έξω». Πολλοί το έχουν μετανιώσει. Αλλά, όπως έγραφαν οι ταμπέλες στα παλιά παντοπωλεία, καταστήματα νεωτερισμών και σε πολλά άλλα, «μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται»!

Νομικά, η ταμπέλα εκείνη δεν είχε καμία νομιμοποίηση. Ήταν μια αυθαίρετη πρακτική των καταστημάτων, καθώς η σχετική νομοθεσία πάντα προστάτευε τον καταναλωτή από ελαττωματικά προϊόντα.

Να και κάτι …ρετρό. Που, όμως, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, γίνεται πάλι επίκαιρο. Το ανέσυρα από το προσωπικό μου σεντούκι, στο οποίο στοιβάζω όλες τις σκέψεις, ευχές, φιλοδοξίες και ανασφάλειές μου.

Παραμονές των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα, τον Ιούνιο του 2023. Πήγα στη Πάτρα για να καλύψω δημοσιογραφικά την μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Κράτησα αυτό το παραλήρημα:

«Ο λαός της Πάτρας θα δώσει την απάντηση», είπε. Διότι δεν μπορεί να πιστέψει, πρόσθεσε, «ότι αυτός ο λαός μπορεί να εκλέξει τον γιο του εφιάλτη». Δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και …«εφιάλτης» ο αποδημήσας πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μόλις 6 χρόνια πριν!

Είναι, για μένα, από τα πιο αισχρά πράγματα που άκουσα ποτέ να λέει πολιτικός για αντίπαλό του, λίγες ώρες πριν τις εκλογές…

Αν υπάρχει αυτό που λέμε «Θεία Δίκη», ε μάλλον για αυτήν τις έχασε παταγωδώς!

«Ανδρωμάχη»! Διαβάστε αυτό το βιβλίο (εκδ. Μεταίχμιο), από τον συνομήλικό μου, Βολιώτη φιλόλογο και συγγραφέα, Κώστα Ακρίβο, 67, ετών. Είναι μικρό, μόλις 137 σελίδες. Και με το που το τέλειωσα, αμέσως το διάβασα ξανά! Η υπόθεση, λοιπόν:

«Αξιώθηκε να γίνει σύζυγος, μητέρα, βασίλισσα. Η ζωή της μοιράστηκε απ’ τον πόλεμο ανάμεσα στην ευτυχία και την ατίμωση, στη χαρά και την ντροπή. Ίσως να μην υπήρχε πιο επιτυχημένο όνομα από αυτό που της έδωσαν: Ανδρομάχη. Μόνο που έγινε ένα λάθος: Ανδρωμάχη με ωμέγα θα ’ταν το πιο σωστό. Γιατί δεν ήταν ένας ο άντρας εκείνος με τον οποίο έδωσε τις μάχες της, αλλά πολλοί. Άντρες που την λάτρεψαν και άλλοι που την κηλίδωσαν, αφήνοντας ανεξίτηλα στο κορμί και στην ψυχή της τα σημάδια τους. Το χαμόγελο το βρήκε ξανά όταν πήγε να την κερδίσει η απελπισία…