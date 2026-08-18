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Αυστηρές χρηματικές κυρώσεις θα επιβάλλονται σε περίπτωση εφαρμογής απαγορευμένων πρακτικών κατά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το νέο εθνικό πλαίσιο διακυβέρνησης που προωθείται από την Κυβέρνηση. Μέσω των νομοσχεδίων, η Κύπρος θα εναρμονιστεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή και εποπτεία του.

Σύμφωνα με τα προσχέδια των νομοσχεδίων, τα οποία τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται εθνικό πλαίσιο διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Αρχών και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Επίσης, θεσπίζεται πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, καθώς και των αναγκαίων εξουσιών των αρμόδιων Αρχών.

Παράλληλα, ρυθμίζονται οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ. Προνοείται πλαίσιο συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών προστίμων, καθώς και η δημιουργία ρυθμιστικού δοκιμαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), με στόχο την υποστήριξη της υπεύθυνης καινοτομίας. Θεσπίζονται, επίσης, οι αναγκαίες συμπληρωματικές εθνικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ.

Αρμόδια Αρχή ο Επίτροπος

Με την κυβερνητική πρόταση, η Διεύθυνση Ρύθμισης Τεχνητής Νοημοσύνης εντάσσεται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Επικοινωνιών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Ρύθμισης Τεχνητής Νοημοσύνης στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών, για την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο του κανονισμού.

Επίσης, η Διεύθυνση ενσωματώνεται στο θεσμικό, διοικητικό, οργανωτικό και οικονομικό πλαίσιο του Γραφείου, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων και η διάθεση των αναγκαίων πόρων.

Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να κοινοποιούν σοβαρά περιστατικά σε σχέση με παραβιάσεις του κανονισμού της ΕΕ στον Επίτροπο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος θα ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής, στο οποίο θα καταλήγουν όλα τα σοβαρά περιστατικά.

Οι αρμόδιες Αρχές θα έχουν την εξουσία να απαιτούν και να λαμβάνουν από φυσικά και νομικά πρόσωπα πληροφορίες οικονομικής και τεχνικής φύσης. Παράλληλα, θα έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους σε χώρους στους οποίους έγινε η παράβαση και να καλούν μάρτυρες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του σχετικού κανονισμού της ΕΕ, θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα. Μεταξύ άλλων, θα δίνεται γραπτή προειδοποίηση και σύσταση για άρση της παράβασης και λήψη διορθωτικών μέτρων εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Θα αποσύρονται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποτρέπεται η διαθεσιμότητά τους στην αγορά, ενώ θα ανακαλούνται συστήματα, περιλαμβανομένης της απενεργοποίησής τους και της επιστροφής τους στον πάροχο.

Θα επιβάλλεται πρόστιμο €30 χιλ. για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού και, σε περίπτωση μεταγενέστερης παράβασης, το διοικητικό πρόστιμο θα ανέρχεται στις €60 χιλ.

Εξάλλου, σε σχέση με τις απαγορευμένες πρακτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, θα προβλέπεται πρόστιμο ύψους από €7.5 εκατ. μέχρι €35 εκατ.