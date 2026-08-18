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Σε αναμονή βρίσκεται ο ΕΟΑ Λευκωσίας για να λάβει κονδύλι ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, για σκοπούς άρσης επικινδυνότητας σε επικίνδυνες οικοδομές. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, αναμένει από το Υπουργείο Εσωτερικών οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση για διάθεση του κονδυλίου.

Το εν λόγω κονδύλι είχε εγκριθεί προς τον Δήμο Λευκωσίας από το Ταμείο Αναζωογόνησης Ακριτικών Περιοχών για σκοπούς άρσης επικινδυνότητας σε επικίνδυνες υποδομές, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, όμως μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταφέρθηκε στον ΕΟΑΛ, αφού ο Οργανισμός ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα. Ο κ. Προύντζος σημείωσε ότι υπάρχει διαβεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά το δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας, αφού προέρχεται από το Ταμείο Αναζωογόνησης Ακριτικών Περιοχών.

Αν και ακόμα αναμένεται η διάθεση του κονδυλίου, Δήμος και ΕΟΑ Λευκωσίας έχουν προχωρήσει σε από κοινού ελέγχους οικοδομών, ανέφερε ο κ. Προύντζος. Εξήγησε ότι ο Δήμος διέθετε ήδη μητρώο για κάποιες οικοδομές και ότι οι από κοινού έλεγχοι διευκολύνουν τη διαδικασία. Πρόσθεσε, όμως, ότι οι δύο φορείς μοιράζονται τις αρμοδιότητες που αφορούν σε τέτοιες οικοδομές, αφού θεμάτων οχληρίας επιλαμβάνεται ο Δήμος, ενώ οι αρμοδιότητες για επικινδυνότητα αφορούν τον ΕΟΑ.

Ο κ. Προύντζος έθεσε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην περίπτωση επικίνδυνης οικοδομής, όπου διαπιστώνεται και οχληρία, αφού απαγορεύεται να κάνει κάτι για αντιμετώπιση του προβλήματος, λόγω κινδύνων που διατρέχει το προσωπικό. Υπογράμμισε, δε, τη σοβαρότητα της κατάστασης, αφού, όπως είπε, τα φαινόμενα οχληρίας μπορεί να συνεπάγονται είτε υγειονομικούς κινδύνους, είτε και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε τέτοιες οικοδομές.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας ανέφερε ότι έχουν ήδη σταλεί επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοδομών που κρίθηκαν επικίνδυνες ή διαπιστώθηκε ότι χρήζουν επισκευών, για να προχωρήσουν σε διορθωτικά μέτρα. Ανάλογα με την ανταπόκριση που θα υπάρξει, θα διαφανεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αναλάβει δράση ο ΕΟΑ.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του μητρώου επικίνδυνων οικοδομών του ΕΟΑ Λευκωσίας, σε όλη την επαρχία υπάρχουν 656 επικίνδυνες οικοδομές και 55 οικοδομές που χρήζουν επισκευής, εκ των οποίων οι 171 επικίνδυνες οικοδομές βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας, όπου βρίσκονται επίσης και 28 από τις οικοδομές που χρήζουν επισκευής.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού ρόλου που επιτελεί το Επιμελητήριο, έχει συστήσει τριμελή επιτροπή, για να λειτουργεί συμβουλευτικά σε σχέση με το πόρισμα των επαγγελματιών που υποδεικνύουν ως επικίνδυνη μία οικοδομή. Σκοπός είναι, όπως εξήγησε, να διευκολύνονται οι ΕΟΑ στην περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση για το πόρισμα κάποιου μηχανικού, προκειμένου να αποφεύγονται δικαστικές διαδικασίες.

ΚΥΠΕ