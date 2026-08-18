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Της Alicia Park

Το 2017, ο James Dacombe εγκατέλειψε το λύκειο για να ιδρύσει την CoMind, μια startup που ανέπτυσσε τεχνολογία παρακολούθησης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, έλαβε υποτροφία Thiel Fellowship, επιλέγοντας να παρακάμψει το πανεπιστήμιο και να αφοσιωθεί στην επιχειρηματική του προσπάθεια.

Σήμερα, ο 25χρονος Βρετανός είναι ο νεαρότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στην Ευρώπη, χάρη στη μόλις δύο ετών εταιρεία κατασκευής τσιπ Olix, αλλά και σε ένα μη δημοσιοποιημένο ποσοστό που διατηρεί στην CoMind, την οποία εξακολουθεί να διοικεί ανεξάρτητα.

Η Olix, με έδρα το Λονδίνο και ιδρυθείσα το 2024, τριπλασίασε την αποτίμησή της μέσα σε μόλις έξι μήνες, φτάνοντας τα 3,3 δισ. δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Η εκτόξευση της αξίας της ήρθε μετά την άντληση 312 εκατ. δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η επενδυτική εταιρεία Fundomo από τη Νέα Υόρκη, η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Arm, το αμερικανικό quantitative fund Hudson River Trading και ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς.

Στον γύρο χρηματοδότησης συμμετείχε επίσης το Sovereign AI Fund της βρετανικής κυβέρνησης.

Η νέα χρηματοδότηση έβαλε τον Dacombe —ο οποίος εκτιμάται ότι κατέχει περίπου το 30% της Olix— στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Παράλληλα, κατέχει ποσοστό 12% στην CoMind, η οποία άντλησε 102,5 εκατ. δολάρια τον Αύγουστο του 2025, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει την αποτίμησή της.

Ο Dacombe είναι ένας από μόλις 11 αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τα 30 και ένας από τους μόλις τέσσερις που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ.

Ο αμέσως νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στην Ευρώπη μετά τον Dacombe είναι ο 26χρονος Arvid Lunnemark, συνιδρυτής της δημοφιλούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Cursor, η οποία αναπτύσσει εργαλεία για προγραμματισμό με AI.

Ο Σουηδός είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να σπουδάσει στο MIT και το 2022 ίδρυσε την εταιρεία μαζί με τρεις συμφοιτητές του. Σήμερα ζει στο Σαν Φρανσίσκο. Ο 26χρονος Lunnemark και οι τρεις συνιδρυτές του σχεδόν διπλασίασαν την περιουσία τους, φτάνοντας την σε εκτιμώμενο ύψος 2,4 δισ. δολαρίων ο καθένας, μετά την εξαγορά της Cursor από τη SpaceX έναντι 60 δισ. δολαρίων. Ο μεγαλύτερος ηλικιακά συνιδρυτής της Cursor, ο Πακιστανός Sualeh Asif, είναι επίσης 26 ετών.

Συμπτωματικά, υπάρχει ακόμη ένας 26χρονος Σουηδός δισεκατομμυριούχος του οποίου η περιουσία σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Πρόκειται για τον συνιδρυτή της Lovable, Fabian Hedin, ο οποίος ζει στη Στοκχόλμη και είναι μόλις λίγους μήνες μεγαλύτερος από τον Lunnemark. Ο Hedin έγινε δισεκατομμυριούχος τον Δεκέμβριο, όταν η startup του, που δραστηριοποιείται στο λεγόμενο “vibe coding” (νέος τρόπος ανάπτυξης λογισμικού, όπου ο χρήστης περιγράφει στην τεχνητή νοημοσύνη με φυσική γλώσσα τι θέλει να δημιουργήσει και η AI γράφει μεγάλο μέρος —ή και το σύνολο— του κώδικα) , άντλησε κεφάλαια με αποτίμηση 6,6 δισ. δολαρίων.

Η Lovable ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας νέα χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμηση της εταιρείας να φτάνει πλέον τα 13,3 δισ. δολάρια. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή περιουσία του Hedin σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα 3,1 δισ. δολάρια.

Οι νεαροί αυτοί επιχειρηματίες αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου κύματος ανάπτυξης των startups, το οποίο δημιουργεί δισεκατομμυριούχους σε ολοένα μικρότερες ηλικίες και με πρωτοφανή ταχύτητα.

Στις ΗΠΑ, μάλιστα, ο τίτλος του νεότερου αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου έχει αλλάξει χέρια αρκετές φορές μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Αυτή τη στιγμή, ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο είναι ο Αμερικανός Surya Midha. Ήταν μόλις 22 ετών όταν η Mercor, η startup τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της πρόσληψης προσωπικού που συνίδρυσε, άντλησε κεφάλαια με αποτίμηση 10 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο, εκτοξεύοντας την εκτιμώμενη περιουσία του στα 2,2 δισ. δολάρια.

Ο Midha ξεπερνά οριακά τους συνιδρυτές του, Brendan Foody και Adarsh Hiremath, οι οποίοι είναι περίπου δύο μήνες νεότεροι. Και οι τρεις είναι πλέον 23 ετών.

Ο Midha πήρε τον τίτλο από τον Shayne Coplan της Polymarket, 28 ετών, ο οποίος τον είχε κερδίσει μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα από τον Alexandr Wang της Scale AI, ηλικίας 29 ετών.

Το στοίχημα της Olix στα chips για την τεχνητή νοημοσύνη

Το μεγάλο στοίχημα του Dacombe βασίζεται στην ιδέα ότι δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούνται τα ισχυρά τσιπ της Nvidia για κάθε λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, η Olix επιχειρεί να αναπτύξει τσιπ εξειδικευμένα για διαφορετικά τμήματα του σταδίου inference ενός μοντέλου AI — της διαδικασίας, δηλαδή, κατά την οποία το μοντέλο επεξεργάζεται τα δεδομένα και παράγει ένα αποτέλεσμα.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από τη χρήση ενός ενιαίου τύπου τσιπ για όλες τις εργασίες.

Τα τσιπ της Olix είναι επίσης φωτονικά. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μεταφέρονται μεταξύ τους μέσω φωτός και όχι μέσω ηλεκτρικών σημάτων, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και την κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, η εταιρεία αποφεύγει σκόπιμα τη χρήση ακριβού hardware μνήμης υψηλού bandwidth, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Olix σχεδιάζει να παραδώσει τα πρώτα chips στους πελάτες της κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο ανταγωνισμός, πάντως, εντείνεται.

Η d-Matrix, με έδρα τη Silicon Valley και τη στήριξη της Microsoft, έχει ήδη αρχίσει να διαθέτει στην αγορά τα τσιπ Corsair. Παράλληλα, startups όπως οι MatX, Etched και Fractile, με έδρα το Λονδίνο, έχουν επίσης εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Στο παιχνίδι μπαίνει και η Nvidia. Τον Δεκέμβριο, ο κολοσσός των τσιπ υπέγραψε συμφωνία αδειοδότησης ύψους 20 δισ. δολαρίων με την Groq, εταιρεία κατασκευής chips που ιδρύθηκε από τον Jonathan Ross, ο οποίος είχε συμμετάσχει στα πρώτα deals για τα TPU chips τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Ο Dacombe, παρά το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο των chips πριν ιδρύσει την Olix, εκτιμά ότι η εμπειρία που απέκτησε από την ανάπτυξη φωτονικών τεχνολογιών στην CoMind μπορεί να δώσει στη νέα του εταιρεία πλεονέκτημα έναντι της Groq και άλλων κολοσσών του κλάδου.

Τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των φιλόδοξων εγχειρημάτων φαίνεται πως υπάρχουν. Το μεγάλο έπαθλο, όμως, θα καταλήξει σε εκείνον που θα καταφέρει να αναπτύξει την τεχνολογία που θα επικρατήσει.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Dacombe στους Financial Times, η τεράστια οικονομική αξία που δημιουργείται από τη δυνατότητα να λειτουργούν πολύ μεγάλα και ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γρήγορα, για μεγάλο αριθμό χρηστών και με χαμηλό κόστος, καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική την αποσύνθεση των επιμέρους εργασιών και τη χρήση εξειδικευμένου πυριτίου, σχεδιασμένου ειδικά για αυτές.

Για τον 25χρονο επιχειρηματία, το στοίχημα είναι πλέον ξεκάθαρο: να αποδείξει ότι η επόμενη γενιά τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στη σημερινή κυριαρχία της Nvidia.

Forbes