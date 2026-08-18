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Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Κολομβία η παρουσία του νέου υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής σε παραλία της Καραϊβικής, λίγα μόλις 24ωρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αστέγους.

Ο νέος υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις, αφού απαθανατίστηκε σε παραλία στην Καραϊβική, μαζί με την οικογένειά του, μερικά 24ωρα μετά τον χειρότερο σεισμό του αιώνα που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους, που έμειναν άστεγοι, να κοιμούνται σε σκηνές ή ευκαιριακά καταλύματα.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών Ρίχτερ στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους όταν σάρωσε τη δυτική Κολομβία τη 10η Αυγούστου, τρεις ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο της «σκληρής Δεξιάς», τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το Σαββατοκύριακο γνώρισαν ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με τον υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής, τον Χάιμε Αντρές Μπελτράν, σε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία στη Σάντα Μάρτα.

Η αριστερή αντιπολίτευση τόνισε πως ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση μομφής σε βάρος του υπουργού που αποφάσισε να κάνει «διακοπές» σε τόσο κρίσιμη στιγμή για την κρίση που αφορά άμεσα το χαρτοφυλάκιό του, προσάπτοντάς του αμέλεια, αν όχι παράβαση καθήκοντος, ενώ χιλιάδες οικογένειες χρειάζονται βοήθεια.

Σχεδόν 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, εξαιτίας του σεισμού.

Ο υπουργός Μπελτράν προσπάθησε να αντιπαρέλθει τις επικρίσεις που δέχεται. «Δεν πήγα να κάνω διακοπές, ήθελα να περάσω μερικές ώρες με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, είχα να τους δω μέρες», και μετά «επέστρεψα αμέσως» στη δουλειά, διαβεβαίωσε μέσω X.

Σχεδόν μηδενίστηκαν οι ελπίδες για επιζώντες

Μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια είναι μεγαλύτερες και πιο πιεστικές. Πάρκα και δρόμοι στο Κάλι, στην Περέιρα και άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό έχουν μετατραπεί σε καταυλισμούς αστέγων μετά την καταστροφή.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, που ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου, έκανε την τελευταία εβδομάδα επισκέψεις-αστραπή σε περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό και υποσχέθηκε επιδοτήσεις στους πληγέντες για την απόκτηση νέων κατοικιών.

Ο ίδιος υπολόγισε ότι οι ζημίες εξαιτίας του σεισμού θα φτάσουν τα 30 τρισεκατομμύρια πέσος (σχεδόν 10 δισ. ευρώ), ποσό που χαρακτήρισε «προκαταρκτικό».

Έχει ζητήσει από τον σύμμαχό του, τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τους δασμούς στα προϊόντα που εξάγονται από την Κολομβία στις ΗΠΑ για να δοθεί ώθηση στην οικονομία.

Την Κυριακή επισκέφτηκε τον Τσοκό, τον πιο φτωχό νομό της χώρας, όπου βρισκόταν το επίκεντρο του σεισμού.

Ο αρχηγός του κράτους πάντως επικρίθηκε και αυτός διότι πέταγε από το θωρακισμένο αυτοκίνητο που τον μετέφερε σε πολίτες μπάλες ποδοσφαίρου με το σλόγκαν της προεκλογικής εκστρατείας του («με δύναμη για την πατρίδα»), την ώρα που οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ