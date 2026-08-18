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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται όσον αφορά στα πρόσωπα που κρατούσαν τα ηνία σε δύο Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα, στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση και στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Κι αυτό διότι, οι διευθυντές τους Τέρψα Κωνσταντινίδου και Ανδρέας Μαραγκός αντίστοιχα, βρίσκονται σε προαφυπηρετική άδεια αναμένοντας την επίσημη λήξη της υπηρεσίας τους.

Όπως είναι αναμενόμενο αλλά και αναγκαίο, η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε ανάθεση των καθηκόντων των δύο σε άλλα πρόσωπα, σε προσωρινή βάση, μέχρι που θα πληρωθούν οι θέσεις με τις διαδικασίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», τα πρόσωπα που θα αναλάβουν σύντομα τα διευθυντικά καθήκοντα ως αναπληρωτές, θα είναι εκ των έσω, δηλαδή λειτουργοί που ήδη υπηρετούν στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες και επομένως, γνωρίζουν πολύ καλά τόσο τη θεματολογία των δύο αυτών σημαντικών Διευθύνσεων, όσο και το πώς λειτουργούν.

Πρόκειται πάντως για δύο ιδιαίτερα απαιτητικές θέσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου. Αφενός, η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει υπό την ευθύνη της τα θέματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αλλάζει και διευρύνεται έχοντας αρκετές απαιτήσεις, αφετέρου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες διαχειρίζονται τα θέματα των σχολικών υποδομών και οργανώνουν όλα τα έργα που εκτελούνται στα σχολεία.