Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε τέσσερις δόσεις θα καταβληθεί η χορηγία στις σχολικές εφορείες για τη σχολική χρονιά 2026 – 2027, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Όπως έχουν ενημερωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, οι σχολικές εφορείες, θα λάβουν τις δόσεις της χορηγίας που τους αντιστοιχεί ως εξής: Η πρώτη δόση το Σεπτέμβριο, η δεύτερη το Νοέμβριο, η τρίτη δόση το Φεβρουάριο του 2027 και η τέταρτη και τελευταία δόση το Μάιο του 2027.

Ταυτόχρονα όμως, ενημερώνονται πως υπάρχουν και απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή καταβολή χορηγίας και οι οποίες είναι:

Για σχολικές εφορείες που λαμβάνουν κάτω των €500.000 τακτική χορηγία ετησίως: Προσκόμιση οικονομικών καταστάσεων για το σχολικό έτος 2025 – 2026 και συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου συγκεκριμένου εντύπου. Για σχολικές εφορείες που λαμβάνουν άνω των €500.000 τακτική χορηγία ετησίως: Προσκόμιση οικονομικών καταστάσεων για το σχολικό έτος 2025 – 2026, συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου συγκεκριμένου εντύπου και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κατάλογοι συμβάσεων και προσλήψεων προηγούμενου έτους, στρατηγικός σχεδιασμός, βεβαιώσεις και πρακτικό συνεδρίασης του συμβουλίου της σχολικής εφορείας που να επικυρώνει την υπογραφή των βεβαιώσεων.

Σε σχετική ενημερωτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς τις σχολικές εφορείες, τους επισημαίνεται ότι «τυχόν καθυστέρηση στην αποστολή των παραδοτέων που περιγράφονται πιο πάνω, θα οδηγεί σε αποκοπή / μείωση ποσοστού της χορηγίας χωρίς καμία προειδοποίηση, ως οι πρόνοιες του ρυθμιστικού πλαισίου». Επιπρόσθετα, προνοείται η αναστολή παραχώρησης χορηγίας στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προβλήματα με την αξιοπιστία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ή με τη νομιμότητα των συναλλαγών που γίνονται από τα χρηματικά διαθέσιμα της κρατικής χορηγίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχολικές εφορείες πρέπει να αξιοποιούν τα αποθεματικά πέραν του 20% του προϋπολογισμού τους σε βελτιώσεις, ανεγέρσεις ή άλλες αναγκαίες δαπάνες για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, αφού εξασφαλισθούν οι ανάλογες εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Σε περιπτώσεις που το αποθεματικό των σχολικών εφορειών συνεχίζει να είναι πέραν του 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, τότε δύναται να γίνεται και η ανάλογη αποκοπή από τις δόσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους, εαν δεν αιτιολογηθεί ο λόγος τήρησης του αποθεματικού.