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Πυρετωδώς συνεχίζονται οι εργασίες ανέγερσης της νέας Τεχνικής Σχολής στα Πολεμίδια, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αναμένεται να παραδοθεί στο Υπουργείο Παιδείας έως το τέλος του έτους. Ακολούθως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εξοπλισμού και προετοιμασίας της σχολικής μονάδας, ώστε να είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους πρώτους μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2027-2028. Η νέα Τεχνική Σχολή θα αντικαταστήσει την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην πόλη.

Μιλώντας στον «Φ», ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης, ανέφερε ότι οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ότι η νέα σχολική μονάδα θα ανοίξει τις πύλες της τον Σεπτέμβριο του 2027, υποδεχόμενη τους πρώτους μαθητές.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο και ευρύχωρο σχολικό συγκρότημα, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί πέραν των 700 μαθητών. «Είναι ένα μεγάλο, σύγχρονο σχολείο, με καινούργιο εξοπλισμό και πολύ καλύτερες υποδομές. Θα μπορεί να φιλοξενήσει πολύ περισσότερους μαθητές από όσους εξυπηρετεί σήμερα η Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις θέσεις που προσφέρουμε στην τεχνική εκπαίδευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για τους κλάδους της Μηχανολογίας, των Υπηρεσιών, του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και των Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Επένδυση €27,7 εκατ.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €27.715.000 και περιλαμβάνει τόσο την ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής όσο και του νέου παραρτήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο θα στεγαστεί σε ξεχωριστό κτίριο, στην είσοδο του συγκροτήματος.

Ο κ. Μαρκάτζιης σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση της νέας σχολής η Λεμεσός θα διαθέτει τρεις ισχυρές μονάδες τεχνικής εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, η Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού έχει ανακαινιστεί και επεκταθεί σημαντικά, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές αναβαθμίσεις και στη Γ’ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού. Μάλιστα επισήμανε ότι στην Γ’ Τεχνική έχουν δημιουργηθεί νέα εργαστήρια μαγειρικής και τραπεζοκομίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα πολύ όμορφο σχολείο με εξαιρετικές εγκαταστάσεις».

Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στη Β’ Τεχνική και αυτές βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Το έργο, συνολικού κόστους €5,5 εκατ., περιλαμβάνει νέα αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας άνω των 200 ατόμων, νέους χώρους για τη Διεύθυνση και το προσωπικό, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας καθώς και νέο γήπεδο καλαθόσφαιρας.

«Πρόκειται πλέον για ένα πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο σχολείο. Δεν υπήρχε πλέον ανάγκη να λειτουργούν δύο τεχνικές σχολές στον ίδιο χώρο, στο κέντρο της Λεμεσού. Η δημιουργία της νέας σχολής στα Πολεμίδια αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη», ανέφερε.

Παράλληλα, σημειώσει ότι ο Υπουργείο προχωρεί στον προγραμματισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή λειτουργία της νέας σχολικής μονάδας. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς και ο σχεδιασμός της μεταφοράς των μαθητών προς και από τη νέα σχολή, ώστε όλα να είναι έτοιμα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2027-2028.

Η πληθυσμιακή ανάπτυξη μετακινείται εκτός κέντρου

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η δημιουργία της νέας σχολής ανταποκρίνεται και στις δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό. Όπως μας ανέφερε ο κ. Μαρκάτζιης τα κέντρα των πόλεων έχουν αλλάξει κατά πολύ με το πληθυσμό να μετακινείται πλέον προς την περιφέρεια, τονίζοντας ότι η νέα Τεχνική Σχολή στα Πολεμίδια θα εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα παιδιά και από την ευρύτερη επαρχία Λεμεσού.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι με τη λειτουργία της νέας σχολής, σε συνδυασμό με τις αναβαθμίσεις στη Β’ και τη Γ’ Τεχνική Σχολή, η Λεμεσός θα διαθέτει ένα ισχυρό και σύγχρονο δίκτυο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών και της αγοράς εργασίας.