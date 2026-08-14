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Σημαντικό ενδιαφέρον είχε ο διαγωνισμός για την ανέγερση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πέντε εργοληπτικές εταιρείες υπέβαλαν προσφορές για το κτήριο, που θα κατασκευαστεί τελικά στη CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED. Η εταιρεία υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά (€10.934.000) για το έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2026 και να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Σημειώνεται πως το κόστος του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία του διαγωνισμού, εκτιμήθηκε αρχικά στα €11.950.000.

«Υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον και Τετάρτη 12 Αυγούστου έγινε η τελική κατακύρωσητης προσφοράς από την Επιτροπή Προσφορών του Δήμου Λάρνακας», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, σημειώνοντας πως στις 30 Οκτωβρίου θα γίνει η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης θα ανεγερθεί πίσω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης της ακτής Μακένζι, σε τεμάχιο που βρίσκεται δίπλα από το παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Ως αναθέτουσα Αρχή ορίστηκε ο Δήμος Λάρνακας, με τη χρηματοδότηση του κτηρίου να προκύπτει από την αξιοποίηση πιστώσεων από το υφιστάμενο δάνειο που έλαβε το ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το κτήριο θα είναι διώροφο και θα περιλαμβάνει αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, χώρο υποδοχής, αίθουσα συνεδριάσεων, χώρους υγιεινής και αποθήκες.

Επίσης, προβλέπεται η ανέγερση ισόγειου κτηρίου με εργαστήρια, ενώ εξωτερικά θα γίνει ανάπλαση και τοπιοτέχνηση του χώρου. Στόχος του ΤΕΠΑΚ και του Δήμου Λάρνακας είναι η σχολή να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το φθινόπωρο του 2028.

Η σχολή θα έχει δύο ακαδημαϊκά Τμήματα αυτό των Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας και αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε πλήρη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΕΠΑΚ, θα φιλοξενεί 500 φοιτητές.

Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Λάρνακας, όπως ανέφερε ο κ. Βύρας, αναζητεί και δεύτερο χώρο για δημιουργία φοιτητικών εστιών στην ευρύτερη περιοχή στην οποία θ’ ανεγερθεί η σχολή του ΤΕΠΑΚ.

Παράλληλα, προχωρούν και οι σχεδιασμοί για τις πρώτες φοιτητικές εστίες, τις οποίες θ’ αναλάβει το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη. Οι εστίες αυτές αναμένεται ν’ ανεγερθούν από τον Δήμο Λάρνακας σε τεμάχιο γης που διαθέτει το ίδρυμα στην οδό Παύλου Βαλδασερίδη, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.