Το «πράσινο φως» έδωσε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο για ίδρυση της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα, όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση του σώματος η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, κάνοντας λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης».

Με βάση την έγκριση της ίδρυσης της Σχολής του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, εξουσιοδοτείται να καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Τροποποιητικό Νόμο του 2025 και τους σχετικούς Κανονισμούς που αφορούν Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή.

Η κ. Πική σημείωσε ότι «η απόφαση αυτή λήφθηκε σε συνέχεια της εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πανεπαρχιακή συνάντηση στη Λάρνακα, τον περασμένο Μάρτιο, και εντάσσεται στη στρατηγική της Κυβέρνησης για ενίσχυση και αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης, την ακαδημαϊκή αποκέντρωση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της οικονομίας».

Πρόσθεσε, δε, ότι «η ίδρυση της Σχολής στη Λάρνακα συμβάλλει επίσης ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάδειξη της πόλης ως κέντρου ακαδημαϊκής δραστηριότητας αλλά και θαλάσσιας τεχνογνωσίας». Ανέφερε, ακόμα, ότι η Σχολή θα εστιάσει σε τομείς που συνδέονται με τη θαλάσσια επιστήμη, την τεχνολογική καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Κύπρου και τη δυναμική του ΤΕΠΑΚ στην έρευνα και με εφαρμοσμένη επιστήμη.

«Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την αναπτυξιακή πορεία της Λάρνακας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση και στην προώθηση της Κύπρου ως Περιφερειακού Κέντρου Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας», κατέληξε η κ. Πική.

κυπε