Ο νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου στη Γαλλία προειδοποίησε την Τετάρτη (17/6) ότι το μουσείο, το οποίο δέχεται τις περισσότερες επισκέψεις παγκοσμίως, βρίσκεται «σε οριακό σημείο» λόγω της παλαιωμένης υποδομής του και των αυξημένων επενδυτικών αναγκών.

«Μπορούμε να το πούμε χωρίς αμφιβολία… το Λούβρο βρίσκεται σε οριακό σημείο», δήλωσε ο Κριστόφ Λεριμπό στην Επιτροπή Πολιτισμού της Γαλλικής Γερουσίας.

Σημείωσε ότι το ίδρυμα αντιμετωπίζει σημαντικές δομικές και τεχνικές προκλήσεις, σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος-διευθυντής του μουσείου.

«Παρά την επιβλητική του μεγαλοπρέπεια, παρά την καθημερινή δέσμευση του προσωπικού του, ο εξοπλισμός και οι υποδομές του φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους», λέει.

Ο Λεριμπό δήλωσε ότι οι τεχνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το έργο ανακατασκευής του Μεγάλου Λούβρου της δεκαετίας του 1980 παρουσιάζουν σημάδια σοβαρής φθοράς, ενώ πολλά τμήματα του ιστορικού συγκροτήματος απαιτούν εκτεταμένη ανακαίνιση.

Επισήμανε ιδιαίτερα τα κτίρια που περιβάλλουν την Cour Carree, την ιστορική κεντρική αυλή του Λούβρου και τα δομικά προβλήματα στην πτέρυγα Sully κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα.

«Η ευθραυστότητα των δοκών στον δεύτερο όροφο οδήγησε στην εκκένωση των γραφείων δύο τμημάτων τον Νοέμβριο», είπε, σημειώνοντας ότι η γκαλερί Campana είχε επίσης κλείσει προληπτικά.

Σύμφωνα με τον Λεριμπό, το προσωπικό του μουσείου εργάζεται τώρα για να εξασφαλίσει περισσότερα από 10.000 ελληνικά αγγεία.

Η θρασύτατη ληστεία

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου, μια ομάδα κλεφτών πάρκαρε ένα κλεμμένο φορτηγό έξω από το Μουσείο του Λούβρου, χρησιμοποίησε έναν ανελκυστήρα επίπλων για να φτάσει στον πρώτο όροφο και εισέβαλε σε ένα από τα πιο περίτεχνα δωμάτια του μουσείου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, τράπηκαν σε φυγή με σκούτερ με βασιλικά κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που κάποτε δόθηκε από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη στη δεύτερη σύζυγό του, την Αυστριακή Μαρί Λουίζ, και ενός διαδήματος που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Η πρώην πρόεδρος-διευθυντής του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ, η οποια ηγήθηκε του ιδρύματος για πέντε χρόνια, αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον Λεριμπό.

cnn.gr