Η διευθύντρια του Μουσείο του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά τη γνωστή «ληστεία του αιώνα».

Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τη χαρακτήρισε «πράξη ευθύνης» σε μια περίοδο που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, όπως είπε, χρειάζεται ηρεμία και νέα ώθηση για την υλοποίηση έργων που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του.

🇫🇷 Laurence Des Cars, Presidenta del museo del Louvre, ubicado en París, Francia, ha presentado su dimisión. pic.twitter.com/6W4KPmiHcr February 24, 2026

Η κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου έκανε τον γύρο του κόσμου στις 19 Οκτωβρίου, καθώς οι κλέφτες άρπαξαν κοσμήματα του Στέμματος – εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 90 εκατ. ευρώ – χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα.

