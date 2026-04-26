Ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας προβλέπει η συμφωνία SOFA ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία που ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Εμανουέλ Μακρόν στη Λευκωσία. Η συμφωνία θα υπογραφεί τον ερχόμενο Ιούνιο και προβλέπει μέχρι και επιχειρήσεις των γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Στην πράξη, η συμφωνία λειτουργεί ως το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που επιτρέπει τη συγκεκριμενοποίηση και υλοποίηση της αμυντικής συνεργασίας. Κυβερνητικοί κύκλοι μιλώντας στον «Φ» σημείωσαν πως πέραν από την πολιτική βούληση για συνεργασία, το SOFA (Status Of Forces Agreement) καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να βρίσκονται, να εκπαιδεύονται ή να επιχειρούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία και το εθνικό δίκαιο.

Οι τέσσερις τομείς της συνεργασίας

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, με βάση τα στοιχεία της συμφωνίας, η συνεργασία αποκτά πολυδιάστατο χαρακτήρα και εκτείνεται σε κρίσιμους τομείς.

Πρώτον , ενισχύεται η επιχειρησιακή και διαρθρωτική στρατιωτική συνεργασία, κάτι που σημαίνει καλύτερο συντονισμό, διαλειτουργικότητα και δυνατότητα κοινής δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.

, ενισχύεται η επιχειρησιακή και διαρθρωτική στρατιωτική συνεργασία, κάτι που σημαίνει καλύτερο συντονισμό, διαλειτουργικότητα και δυνατότητα κοινής δράσης σε περιφερειακό επίπεδο. Δεύτερον , δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των εξοπλισμών και των αμυντικών τεχνολογιών, με πρόνοιες για έρευνα και ανάπτυξη, προμήθειες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ουσιαστική διασύνδεση της κυπριακής με τη γαλλική αμυντική βιομηχανία. Αυτό έχει σαφή αναπτυξιακή διάσταση, καθώς ενισχύει την εγχώρια ικανότητα και την τεχνολογική βάση της χώρας.

, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των εξοπλισμών και των αμυντικών τεχνολογιών, με πρόνοιες για έρευνα και ανάπτυξη, προμήθειες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ουσιαστική διασύνδεση της κυπριακής με τη γαλλική αμυντική βιομηχανία. Αυτό έχει σαφή αναπτυξιακή διάσταση, καθώς ενισχύει την εγχώρια ικανότητα και την τεχνολογική βάση της χώρας. Τρίτον , η συνεργασία δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αποκτά πρακτική υπόσταση μέσα από συγκεκριμένες μορφές δράσης. Αυτές περιλαμβάνουν θεσμοθετημένο στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, εκπαιδεύσεις και επιμορφωτικές δραστηριότητες, ανταλλαγές προσωπικού και πληροφοριών, καθώς και αξιοποίηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για υλικοτεχνική υποστήριξη.

, η συνεργασία δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά αποκτά πρακτική υπόσταση μέσα από συγκεκριμένες μορφές δράσης. Αυτές περιλαμβάνουν θεσμοθετημένο στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, εκπαιδεύσεις και επιμορφωτικές δραστηριότητες, ανταλλαγές προσωπικού και πληροφοριών, καθώς και αξιοποίηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων για υλικοτεχνική υποστήριξη. Τέταρτον, έχει και διοικητική πτυχή καθώς ρυθμίζει ζητήματα όπως η νομική δικαιοδοσία, δηλαδή ποιο κράτος έχει αρμοδιότητα σε περίπτωση αδικήματος από μέλος των δυνάμεων, οι φορολογικές υποχρεώσεις ή απαλλαγές, οι τελωνειακές διαδικασίες, η είσοδος και παραμονή προσωπικού, η χρήση υποδομών, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνεργασίας.

Οι ίδιες πηγές με τις οποίες ο «Φ» μίλησε, υπέδειξαν πως έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία η πρόβλεψη για διευκολύνσεις όπως διελεύσεις, προσωρινή στάθμευση και χρήση της Κύπρου ως ενδιάμεσου σταθμού, στοιχείο που ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αμοιβαία συμφωνία – απτό αποτύπωμα στο Μαρί

Το SOFA έρχεται να καλύψει ακριβώς το κρίσιμο ζήτημα του καθεστώτος αυτών των δραστηριοτήτων. Ρυθμίζει ζητήματα όπως η διοικητική μέριμνα, η ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη του προσωπικού, οι όροι διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η συνολική λειτουργική υποστήριξη των δυνάμεων κατά τη διάρκεια ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε παρουσία ξένων δυνάμεων είναι απολύτως οριοθετημένη, διαφανής και προβλέψιμη.

Καθοριστικής σημασίας είναι ότι η συμφωνία έχει αμοιβαίο χαρακτήρα. Ό,τι ισχύει για τις γαλλικές δυνάμεις στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει αντίστοιχα και για την παρουσία και δραστηριότητα κυπριακών στελεχών σε γαλλικό έδαφος. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ήδη αποστέλλει προσωπικό στη Γαλλία, είτε για εκπαίδευση είτε για συμμετοχή σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της παρουσίας σε γαλλικές ναυτικές μονάδες και στο αεροπλανοφόρο, τα οποία λογίζονται ως γαλλικό έδαφος. Η ύπαρξη SOFA διασφαλίζει σαφές και προστατευμένο πλαίσιο για το προσωπικό αυτό.

Η συνεργασία αποκτά επίσης απτό αποτύπωμα σε επίπεδο υποδομών και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του Μαρί, η συνεισφορά του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στον καταρτισμό και τη σχεδίαση ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσδίδοντας τεχνογνωσία και επιχειρησιακό βάθος. Με την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί η σύναψη SOFA θα συμβάλει στη στενότερη και αναβαθμισμένη συνεργασία.

Παράλληλα, η συμφωνία έρχεται να θεσμοθετήσει και να ενισχύσει μια συνεργασία που ήδη εξελίσσεται.

Σε πολιτικό επίπεδο, η σημασία αυτής της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα έντονη, ανέφεραν κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία σημειώνοντας επίσης: «Αποτυπώνει την αναβάθμιση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα εδραιώνει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή».

Συνολικά, μια SOFA είναι ένα εργαλείο στρατηγικής πολιτικής που μεταφράζει τη συνεργασία σε απτή επιχειρησιακή δυνατότητα, με όρους που υπηρετούν τόσο τα εθνικά συμφέροντα όσο και τη συλλογική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνει την αμοιβαιότητα και την ισότιμη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συνεργασία.

Ιστορική πρώτη επίσκεψη Μακρόν – διμερείς σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Γαλλίας που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Γεγονός που σημειώνεται ιδιαίτερα από την Λευκωσία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μόλις 45 ημέρες προηγουμένως ο Γάλλος Πρόεδρος είχε βρεθεί ξανά στο νησί για την τριμερή συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία οι σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, μετά και την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2025 στο Παρίσι, της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Σχεδίου Δράσης 2026 έως 2030. Το νέο αυτό πλαίσιο προσέδωσε στις διμερείς σχέσεις ακόμη πιο σαφή στρατηγικό χαρακτήρα, με δομημένο διάλογο, μηχανισμούς παρακολούθησης και συνεργασία που εκτείνεται οριζόντια σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομία, η ναυτιλία, η καινοτομία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, όπως άλλωστε ανέφερε και ο Πρόεδρος Μακρόν κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην κατ' ιδίαν συνάντηση με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η υπογραφή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης στο Παρίσι στις 15 Δεκεμβρίου 2025 και το Σχέδιο Δράσης 2026 έως 2030 συγκροτούν το θεσμικό υπόβαθρο μιας από τις πιο ολοκληρωμένες και βαθιές εταιρικές σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλο κράτος.

Η συνεργασία εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομία, η ψηφιακή μετάβαση, η ναυτιλία, η καινοτομία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, και υποστηρίζεται από θεσμοθετημένους μηχανισμούς παρακολούθησης υψηλού επιπέδου. Η πολιτική σύγκλιση ενισχύεται περαιτέρω μέσω της κοινής συμμετοχής στο MED9, καθώς και μέσω των τακτικών επαφών σε ανώτατο επίπεδο.

Η πρακτική διάσταση της στρατηγικής αυτής σχέσης κατέστη ιδιαίτερα εμφανής και κατά τις εξελίξεις του Μαρτίου 2026, με την άμεση ανταπόκριση της Γαλλίας στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέλιξη που υπογράμμισε στην πράξη ότι η Γαλλία αποτελεί ισχυρό, αξιόπιστο και ουσιαστικό εταίρο ασφάλειας.

Το Κυπριακό ήταν ένα από τα θέματα στην ατζέντα των Νίκου Χριστοδουλίδη και Εμανουέλ Μακρόν. Πέραν από την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Γάλλο ομόλογό του, αυτό που εκτιμά η Λευκωσία από τη γαλλική στάση είναι η σταθερή θέση του Παρισιού το οποίο διαχρονικά τάσσεται υπέρ των προσπαθειών επίλυσης του προβλήματος στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης η κυπριακή πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της Γαλλίας ως μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σημαντικό για τη Λευκωσία είναι και το γεγονός ότι η Γαλλία είναι σε θέση να μεταφέρει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό και την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Άρθρο 42.7: σημαντικό βήμα για να ανοίξει ο διάλογος

Στη σύνοδο της Αγίας Νάπας, που πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη μέρα των εργασιών του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν την πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξέλιξη η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να ανοίξει ο διάλογος γύρω από το συγκεκριμένο άρθρο. Στην Αγία Νάπα οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο: την ετοιμασία ενός προσχεδίου (blueprint) για τη δομημένη διαδικασία ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας στήριξης.

Στόχος της Λευκωσίας ήταν εξ αρχής να ανοίξει η συζήτηση για το πώς και υπό ποιες συνθήκες ενεργοποιείται το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ. Η διαδικασία περιλαμβάνει πρακτικά βήματα για το επηρεαζόμενο κράτος μέλος, θεσμικά εδραιωμένη διαδικασία λήψης απόφασης, σαφή διοχέτευση του αιτήματος για συνδρομή και ουσιαστική αντιστοιχία ανάμεσα στα μέσα που ένα κράτος μέλος χρειάζεται και σε αυτά που τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν.

Ουσιαστικά πρόκειται για ανάλογη διαδικασία με αυτήν που ακολουθείται σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, όπου ένα κράτος μέλος της ΕΕ ζητά ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης — όπως π.χ. πυρκαγιές ή πλημμύρες. Στις περιπτώσεις αυτές το κράτος που αιτείται συνδρομή καταγράφει συγκεκριμένες ανάγκες και αναλόγως τα άλλα κράτη μέλη προσφέρουν βοήθεια.

Η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρηθεί το ζήτημα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής ανταπόκρισης σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας από οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Η δήλωση Χριστοδουλίδη – Η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με την περιοχή

Σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη μαρίνα Αγίας Νάπας, όπου διεξάγεται το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πρώτο υπό Κυπριακή Προεδρία, ο Πρόεδρος είπε ότι τις δύο αυτές μέρες τα θέματα προς συζήτηση επιβεβαιώνουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Για το 42.7, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, να δώσουμε ουσία μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις στον κοινό μας στόχο για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ».

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι ως Προεδρία έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι υπάρχουν προτάσεις και από πλευράς της Επιτροπής αλλά και άλλων κρατών μελών: «Τι γίνεται όταν ένα κράτος ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο Άρθρο; Για παράδειγμα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η περιοχή στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο κράτος, ποια κράτη μπορούν να βοηθήσουν άμεσα, τι είδους βοήθεια χρειάζεται, διότι η βοήθεια εξαρτάται άμεσα τόσο από τις δυνατότητες του κράτους όσο και από τις απειλές που δέχεται κ.τ.λ.».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έλαβε επαίνους από τους συνδαιτυμόνες στο δείπνο της Αγίας Νάπας για την πρωτοβουλία της Κύπρου να προσκληθούν περιφερειακοί ηγέτες και να διεξαχθεί διάλογος για τις εξελίξεις και την ενίσχυση της συνεργασίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των συνεπειών της κρίσης από τον πόλεμο στο Ιράν.

Την Παρασκευή προσερχόμενος στη σύνοδο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέδειξε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής, καθώς αυτές εμπιστεύονται την ΕΕ. «Θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη αποκλιμάκωση. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στην περιοχή χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε.