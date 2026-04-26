Στο πλαίσιο των εξετάσεων αναφορικά με εμπρησμό αυτοκινήτου, αδίκημα που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 22/4/2026 στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη 29χρονου κάτοικου δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα της 22 Απριλίου, 2026, ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησία 81χρονης, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία συγγενικού της προσώπου.

Η φωτιά η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητο, άγνωστης προς το παρών αξίας.

Κατά τη διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του πιο πάνω 29χρονου, ο οποίος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.