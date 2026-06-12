Δέκα χρόνια δημιουργικής απόλαυσης και νέων εμπειριών

Δέκα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή αγορά συμπληρώνουν φέτος τα Coffee Berry, μέλος του Ομίλου Ζορπάς. Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στο Pinolo, μια ξεχωριστή εκδήλωση, με επίκεντρο τη δεκαετή πορεία του brand στην Κύπρο, την ποιότητα που το χαρακτηρίζει και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα επετειακή καμπάνια των Coffee Berry καθώς και το επετειακό blend «10». Ένα ειδικά σχεδιασμένο χαρμάνι που χαρακτηρίζεται από πλούσια σοκολατένια γλυκύτητα, έντονη φρουτώδη πολυπλοκότητα, μέτρια οξύτητα και καθαρή, ευχάριστη επίγευση. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία γεύσεων και αρωμάτων καφέ με τη βοήθεια της ομάδας των Coffee Berry specialists σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε για την ημέρα αυτή και παρουσίαζε το ταξίδι του καφέ από το καφεόδεντρο μέχρι το τελικό φλιτζάνι.

Στην ομιλία του, ο CEO του Ομίλου Ζορπάς, κ. Δημήτρης Ζορπάς, εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια του για αυτό το εορταστικό ορόσημο και τόνισε: «Σήμερα γιορτάζουμε δέκα χρόνια Coffee Berry, δέκα χρόνια απόλαυσης, δημιουργικότητας και εμπειριών».

Σχολιάζοντας ότι η ενασχόληση του Ομίλου με την αγορά του καφέ δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα αλλά μια διαδικασία που κράτησε πολλά χρόνια μέχρι να καταλήξουν σε συνεργασία με τα Coffee Berry, ο κ. Ζορπάς εξήγησε πως πρόκειται για μια αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτεί συνεχή εκπαίδευση των καταναλωτών, σε γεύσεις και ποικιλίες καφέ, επένδυση σε εκλεκτά χαρμάνια και κυρίως στην ποιότητα του νερού το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα αφού αποτελεί το 97% του ροφήματος. «Το μεγάλο μας στοίχημα, είναι να μπορεί ο καταναλωτής να απολαμβάνει τον ίδιο καφέ Coffee Berry σε όλα τα καταστήματα στην Κύπρο», υπογράμμισε ο κ. Ζορπάς επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις για να διασφαλίζεται η ποιότητα.

Εκ μέρους των Coffee Berry Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Νάκας, Coffee & Technical Services Manager, εκφράζοντας με τη σειρά του χαρά, συγκίνηση και περηφάνια για τον εορτασμό των δέκα χρόνων , αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και στα μυστικά του καφέ, και ανέδειξε τη φιλοσοφία των Coffee Berry γύρω από τον specialty coffee και την τεχνογνωσία που βρίσκεται πίσω από κάθε γευστική εμπειρία Coffee Berry.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τον Όμιλο Ζορπάς, στάθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. «Ο Όμιλος Ζορπάς αποτελεί για εμάς οικογένεια, όχι μόνο έναν από τους συνεργάτες μας. Μετράμε μαζί δέκα χρόνια κοινής πορείας, δημιουργικότητας και εξέλιξης με μεγάλες προκλήσεις αλλά και πολύ μεγάλες επιτυχίες», επεσήμανε.

Στον δικό της χαιρετισμό, η Group Marketing Μanager του Ομίλου Ζορπάς κα. Σοφία Τσενέ, αναφερόμενη στα Coffee Berry, τόνισε ότι «η φιλοσοφία του Ομίλου σε θέματα ποιότητας ήταν πάντοτε αδιαπραγμάτευτη. Θέλαμε με τον καφέ που προσφέρουμε ο καταναλωτής να βιώνει μια εμπειρία αντάξια της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουμε εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε για πρώτη φορά η επετειακή ταινία για τα 10 χρόνια Coffee Berry στην Κύπρο. Η κα. Τσενέ παρουσιάζοντας το δημιουργικό σκεπτικό της καμπάνιας, ανέφερε ότι συνειδητά η ταινία δεν παρουσιάζει τον καφέ αλλά τους ανθρώπους του καφέ. Με κεντρικό μήνυμα «10 χρόνια μαζί» η ταινία προβάλλει τη σχέση εμπιστοσύνης, την οικειότητα και την κοινή γλώσσα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους καταναλωτές και τους baristi όλα αυτά τα χρόνια.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν για την επέτειο των δέκα χρόνων Coffee Berry, η κ. Τσενέ τόνισε ότι «στόχος μας είναι να ανταποδώσουμε στους καταναλωτές λίγη από την αγάπη που λαμβάνουμε καθημερινά».