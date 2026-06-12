Αν κρίνει κανείς από την έκταση και τον τόνο της χθεσινής ανακοίνωσης του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, θα νόμιζε ότι ο Πρωταράς βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο κάποιας πρωτοφανούς οικολογικής ή υγειονομικής κρίσης. Στην πραγματικότητα, το συμβάν αφορούσε την εμφάνιση ενός περβολάρη σε βραχώδη ακτή και ένα δημοσίευμα που το κατέγραψε.

Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση δεν είναι τόσο η υπερβολική αντίδραση του Δήμου όσο η επιλεκτική του ευαισθησία. Διότι το βίντεο και η είδηση αναπαράχθηκαν από δεκάδες ιστοσελίδες και μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση, ωστόσο, κατονομάζει μόνο τον Φιλελεύθερο. Προφανώς το φίδι έκανε πολλές στάσεις στα ΜΜΕ, αλλά μόνο σε μία εφημερίδα θεωρήθηκε ότι έγινε επικίνδυνο.

Ο Δήμος εγκαλεί την εφημερίδα επειδή χρησιμοποίησε λέξεις όπως «αναστάτωση» και «αντιδράσεις λουομένων», λες και η εμφάνιση ενός φιδιού δίπλα σε ανθρώπους συνήθως συνοδεύεται από χειροκροτήματα και αιτήματα για αναμνηστικές φωτογραφίες. Ασφαλώς ο περβολάρης δεν είναι δηλητηριώδης και ασφαλώς η παρουσία του σε φυσικό περιβάλλον δεν συνιστά είδηση εθνικής ασφαλείας. Από την άλλη, ούτε το δημοσίευμα φαίνεται να είχε τη δύναμη να γκρεμίσει τον τουρισμό της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Διαβάζοντας πάντως την ανακοίνωση, μένει κανείς με την εντύπωση ότι το δημοσίευμα προκάλεσε τέτοιο διεθνές σοκ ώστε τις επόμενες μέρες αναμένονται ταξιδιωτικές οδηγίες από ξένες κυβερνήσεις που θα προειδοποιούν τους πολίτες τους να αποφεύγουν τις παραλίες του Πρωταρά λόγω… ανεξέλεγκτης δράσης περβολάρηδων.

Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζή. Ένα φίδι εμφανίστηκε στο φυσικό του περιβάλλον, κάποιοι το βιντεογράφησαν, τα μέσα το δημοσίευσαν και ο Δήμος αποφάσισε να δώσει στο θέμα πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες είχε αρχικά. Στο τέλος της ημέρας, αν κάτι κινδυνεύει να τραβήξει περισσότερη προσοχή από το ίδιο το φίδι, είναι η υπερβολή με την οποία αντιμετωπίστηκε η παρουσία του.

Κάποιοι ας σοβαρευτούν επιτέλους…

Π.Χ.